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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de noviembre de 2026
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MIRÁ
Portada
Cultura
El festival homenaje "Briski en escena"
“Norman entiende que el teatro no es una burbuja”
Con esa frase, Eduardo Misch da cuenta del espíritu del ciclo que comienza el lunes 2: un tributo al dramaturgo y director en múltiples espacios cooperativos.
Eduardo Misch y Norman Briski, socios creativos.
ANTONIO FERNANDEZ
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