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Superclásico: la AFA difundió los audios del VAR
En medio de la polémica por el arbitraje, desde la Liga Profesional dieron a conocer la charla entre Nicolás Ramírez y Silvio Trucco.
02 de noviembre de 2026 - 14:59
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Ramírez y la roja a Montiel
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