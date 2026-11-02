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Iba hacia Bahamas

Tragedia en Estados Unidos: un avión con 9 personas se estrelló en Palm Beach

Los destrozos que provocó el avión se estrelló en Palm Beach Impact site following the crash of a Learjet 60 believed to be carrying nine people, in a residential area in Palm Beach County, Florida, US, November 1, 2026. REUTERS/Giorgio Viera Giorgio Viera. REUTERS

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