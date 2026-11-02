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Radio 750

La malaria avanza sin límites

Vende carne a $8.000 el kilo, pero ni así el consumo no repunta

Un carnicero relató en primera persona cómo el consumo se derrumba tras la segunda semana del mes, incluso a pesar de ofrecer precios accesibles.

Carniceria
Carniceria 20220803 Carniceria Foto: Carolina Camps Carolina Camps

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