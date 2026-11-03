El Diego, presente en la UNLP entre recuerdos, emoción y un llamado a resistir
El legado de Maradona en la universidad pública bonaerense
El Segundo Congreso Internacional Maradoniano organizado por Revista Meta en la UNLP cerró con una conferencia magistral encabezada por Florencia Saintout, Víctor Hugo Morales y Daniel Arcucci. En el marco del cumpleaños 66 del astro, las voces del encuentro reivindicaron su compromiso con el pueblo, su rebeldía y los valores que siguen vigentes en tiempos difíciles.