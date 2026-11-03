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El País

Milei sigue el minuto a minuto de la elección

Preocupación en Casa Rosada por la eventual derrota Donald Trump

El Presidente y sus ministros están alertas ante los resultados de EE.UU. y por el devenir electoral de su jefe, que se juega una partida difícil.

Por Melisa Molina
Milei balcon casa rosada NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES OCTUBRE 26: El presidente Javier Milei salió al balcon este lunes Junto a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad); el vocero presidencial, Adrián, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei Ravier; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. FOTO NA: DANIEL VIDES Damian Dopacio

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