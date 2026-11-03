Preocupación en Casa Rosada por la eventual derrota Donald Trump

Milei balcon casa rosada

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES OCTUBRE 26: El presidente Javier Milei salió al balcon este lunes Junto a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad); el vocero presidencial, Adrián, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei Ravier; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. FOTO NA: DANIEL VIDES

Damian Dopacio