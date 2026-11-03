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Buenos Aires|12
Hay 80 intendentes limitados
Santilli desmintió un acuerdo por las re-re y el PRO presiona a posibles aliados para evitar que se apruebe la ley
Los intendentes pretenden reformar la norma para poder competir en las elecciones de 2027, pero no están garantizados los votos propios y exploran acuerdos.
03 de noviembre de 2026
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Diego Santilli, jefe de Gabinete.
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