Las marcadas diferencias entre Emilio Ogñenovich y el arzobispo actual Jorge Scheinig
Luján pasó de un obispo favorable a la represión a uno que defiende a los trabajadores
Ogñénovich fue señalado por justificar la represión ilegal. Scheinig reivindica la democracia, la justicia social y los derechos laborales. En febrero de 2026 respaldó expresamente un documento de la Pastoral Social que reivindicaba las jornadas laborales razonables, los salarios dignos y las conquistas históricas de los trabajadores.