Segundos afuera, que empiece la transición

Desde Santa Fe

Miguel Lifschitz informó ayer que sus ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, entre otros, serán los "interlocutores" del equipo de transición que designó el gobernador electo Omar Perotti, dijo que aún no hay fecha para abrir el diálogo y aclaró: "Falta mucho todavía para el 10 de diciembre, así que vamos a conversar durante este tiempo los temas que sean necesarios". A propósito de la agenda, el mandatario anticipó que uno de los puntos a tratar con Perotti será el presupuesto provincial de 2020 que Lifschitz debe enviar a la Legislatura en setiembre, obras públicas y la designación de trabajadores públicos contratados que -según los gremios estatales- serían más de 3.000. "Vamos a considerar todos los temas que tengan implicancia presupuestaria", admitió. Y acerca del asunto más sensible: el Fondo Anticíclico de 1.600 millones de pesos que Jorge Obeid le dejó a Hermes Binner en 2007 y que Perotti pretende que le devuelvan esa caja que -actualizada- supera los 24 mil millones, Lifschitz fue cortante: "No recibí ningún reclamo del gobernador electo".

Lifschitz no ocultó su desagrado por la insistencia periodística en la transición, a partir de que Perotti ya nombró a sus representantes para el monitoreo "Falta mucho todavía para el 10 de diciembre", subrayó el mandatario y dijo que si bien "habló con Perotti" en estos días, aún no hay fecha para iniciar el diálogo entre el gobierno saliente y el entrante, que se extenderá seis meses. Un hecho inédito en Santa Fe.

"Vamos a conversar los temas necesarios, aquellos que puedan tener algún impacto en el aspecto presupuestario", adelantó el socialista.

Rosariol12 ya informó que al equipo de Perotti lo coordina el diputado Roberto Mirabella, quien lo reemplazará en su banca en el Senado de la Nación. La mesa política está integrada por otros tres legisladores: el diputado Leandro Busatto y los senadores Alcides Calvo y Armando Traferri y la mesa técnica estará a cargo del ex ministro coordinador Rubén Michlig, que fue el último jefe de gabinete de Obeid.

-¿Ya designó a sus representantes para la transición con Perotti? -le preguntaron a Lifschitz.

-Naturalmente, la provincia tiene al gobernador y a sus ministros, esos son los interlocutores válidos para cualquier tema que sea oportuno conversar.

-¿Hay fecha para la primera reunión?

-No. Falta mucho todavía para el 10 de diciembre, así que vamos a conversar durante este tiempo los temas que sean necesarios, aquellos que puedan tener alguna implicancia o impacto desde el punto de presupuestario sobre el futuro de la provincia -explicó el mandatario.

En esa línea, dijo que un tema clave será el presupuesto 2020, que debe presentar en setiembre en la Legislatura. "Seguramente, vamos a conversar con el futuro gobernador la impronta que quiere darle" a esa ley.

-¿Sólo van a tratar el presupuesto, o también otros temas como obras o el nombramiento de trabajadores públicos contratados?

-Obviamente, los temas que tengan impacto importante sobre el futuro de la provincia van a ser conversado, que es lo que corresponde. Pero, bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer de aquí hasta el 10 de diciembre.

-¿Habló con Perotti en estos días?

-Sí, por supuesto.

Otro colega le preguntó sobre el Fondo Anticíclico de 1.600 millones que Obeid le dejó a Binner en 2007: -¿Qué opina de la suma que le reclama el gobernador electo?

-No, no he tenido ningún reclamo del gobernador -contestó a secas Lifschitz, sin ocultar su molestia.

Acerca de la convocatoria del lunes a la noche con los 28 diputados electos del Frente Progresista, Lifschitz la calificó como "una reunión de camaradería". "Con algunos no nos conocíamos y con otros sólo nos habíamos visto en alguna oportunidad. Fue una reunión más de presentación y de camaradería que otra cosa", aclaró.

-¿Cuál será su estrategia legislativa?

-Lógicamente, colaborar con el futuro gobierno haciendo una oposición constructiva y por otra parte, impulsar los temas que han sido prioridad en nuestra gestión -cerró Lifschitz.