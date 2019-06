#Cursos&Concursos Sale la quinta versión de MICA, el encuentro de industrias creativas que organiza la Secretaría de Cultura y que ofrecerá clases magistrales, capacitaciones y otras actividades vinculadas con videojuegos, música, diseño y artes visuales, en sedes como el Club Cultural Matienzo, la Casa Nacional del Bicentenario o el Centro Cultural Ricardo Rojas (entre este viernes 28/6 y el martes 2/7, gratis con inscripción previa.

#CualquieraPuedeGooglear Videoclic: Bort Sinapellido soltó el clip de su canción Cristales, oscuro, garagero, con capuchas y cortado del disco Tierra bronca; mientras que los orientales La Vela Puerca estrenaron el callejero video de Casi todo. Clic flashero: la Yoga Rave propone posturas, meditación y fiesta electrónica con set techno de So What Project!, mañana a las 19 en el Centro Cultural Recoleta. Clic de catálogo: Delfina Campos editó su single Luminosidad (y lo defenderá el sábado a las 21 en La Tangente), Juani publicó online su disco debut En una y Ragazzas tiene nuevo EP, Pelea. Clic en las aulas: La Escuela Técnica Nº6 Fernando Fader inaugurará su Centro Cultural Fernando Fader (CCFF), coordinado por docentes del colegio, este viernes 28/6 en Av. Rivadavia 7460, de 11 a 18 y con entrada libre).

#DameTicket Hoy a las 21 habrá dos que terminen sus ciclos de los miércoles: Gillespi en Bebop Club y la Fernández Fierro en su CAFF. Además, Aaron Oliver compartirá con Raquis el escenario de Liverpool Bar (mañana a las 20.30) y Hugo Lobo convidará set con entrada libre mañana a las 21 en El Emergente.

#AltaTemporada Si te va seguir 15 años de una familia en sólo seis episodios, probá la experimental británica Years and Years (desde este viernes por HBO). Si te caben los dramas sobrenaturales, chequeá la debutante The Rook (desde este viernes en la plataforma streaminguera recién llegada, Starz). Y si estás para comedia, sale la cuarta de Jane the Virgin, la adaptación yanqui del hit venezolano Juana, la virgen (desde el domingo por Netflix).

#InmigraciónDescontrolada Los uruguayos Los Buitres celebrarán sus treinta años rockers con show en La Trastienda (22/8). El reggaetonero boricua Lunay llevará su trampa latina al Teatro Gran Rex (18/9). Y el dj alemán Virtual Riot, el dúo londinense Modestep y los EDMeros yanquis Barely Alive participarán en la fiesta electrónica que armarán los sellos Disciple y Mueva Squad (4/10, Groove).