Fernando "Bocha" Batista, entrenador de la Selección que participará en los Juegos Panamericanos de Lima desde el 26 de julio próximo, anunció que no convocará a jugadores mayores de 23 años. "Tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan", explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Como es una competencia no oficial de la FIFA, el primer equipo en negarse fue Hebei Fortune de China, donde juega Javier Mascherano (35 años). Luego, desde el fútbol local también se sumaron a la iniciativa poco feliz de los asiáticos: Newell's no quería perder a Maximiliano Rodríguez (38) en las primeras fechas de la Superliga y San Lorenzo se negó a ceder a Fabricio Coloccini (37). Además, con la incorporación de Lucas Menossi (26) al Ciclón, no había mucho misterio sobre la presencia del volante en los Juegos de Perú. El único mayor disponible que quedaba era Jonathan Calleri (25), pero Batista decidió prescindir del delantero que jugó la última temporada en Deportivo Alavés.

Entre los menores de 23, también hay jugadores que no fueron autorizados por sus clubes: Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister (Boca), Matías Zaracho (Racing) y Marcelo Herrera (San Lorenzo).