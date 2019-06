* Palabra autorizada. El uruguayo Enzo Francescoli, ganador de tres Copas América, aseguró que Lionel Messi "va a seguir peleando hasta lograr un título" con Argentina y negó que el capitán albiceleste juegue mejor en Barcelona que con la Selección. "Cuando vos jugás 70 partidos por año en un lugar, de los 15 o 10 partidos malos no se acuerda nadie, se acuerdan sólo de los buenos. En la Selección, cuando venís y jugás cuatro o cinco partidos por año, jugás dos mal y se acuerdan puntualmente de eso", señaló el director deportivo de River Plate, al canal TyC Sports. "Yo gané tres Copas (1982, 1987 y 1995), pero no pude hacer un buen Mundial y me quedó esa espina. No es que vos jugás mejor en un lugar que en otro", añadió.

* 26. Son los años que pasaron desde la clasificación de México a cuartos de final en Ecuador 1993 con sólo dos puntos. Aquella fue la menor cantidad de unidades sumadas para pasar de ronda hasta que Paraguay lo emuló en esta edición. En esa Copa, los aztecas llegaron a la final, donde cayeron con la Argentina de Gabriel Batistuta, entre otros.

* De punto. "Las otras selecciones siempre son favoritas cuando juegan contra nosotros, pero hemos crecido mucho", dijo Edison Flores, delantero de Perú, que se enfrentará este sábado con Uruguay.

* Con paciencia. El lateral izquierdo brasileño Marcelo, ausente de la Copa América 2019 por decisión técnica, aseguró que mientras tenga "velocidad, garra y ganas", luchará "siempre" por vestir la camiseta de su país. "Paciencia. En la próxima intentaré estar. Trabajo todos los días para poder representar a mi país, esta vez no fue posible, pero nunca dejaré de intentarlo", dijo el jugador del Real Madrid de 31 años en una entrevista con la cadena ESPN Brasil. Marcelo fue una de las ausencias destacadas en la lista de Tité, quien prefirió optó por Filipe Luis (Atlético de Madrid) y Alex Sandro (Juventus) en esa posición."Es sencillo, no fui convocado. Fue una elección de Tite, pero ahora estoy de vacaciones y con mi familia", indicó el ex Fluminense.