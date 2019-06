El director de Selecciones Nacionales, César Menotti, descartó una disputa con el DT Lionel Scaloni, a quien sueña con "que le vaya bien". "He charlado muchísimo con el entrenador, tengo una relación cordial y respetuosa, pero si no me preguntan las cosas, no me gusta intervenir; yo tengo una conducta y soy leal, no soy tramposo", dijo Menotti, al tiempo que profundizó su pelea mediática con el ex defensor Oscar Ruggeri, que se postuló a su cargo en las últimas horas: "Ruggeri estuvo 10 años comiendo asados en el predio de AFA. Hoy es un periodista, no tiene ningún peso que no sea ése". El campeón del mundo de 1986 recogió el guante y disparó: "Al menos yo voy al predio, me encanta ir y voy a seguir yendo. Menotti no va porque es un vago. No se puede manejar todo desde un bar, debería renunciar. Hay que ser serios y dejar de mentir". En respuesta, el DT campeón del '78 fustigó: "De vez en cuando es bueno agarrar algún librito, porque para ser cómico también hay que prepararse". A lo que el Cabezón replicó: "No leí tantos libros, pero miro a la cara y digo las cosas como son. Menotti tendría que estar en Brasil, dejar de versear y bancar a los pibes. Gracias a Dios tuve a Carlos Bilardo como técnico; él me enseñó a mirar a la cara y a decir la verdad".



* Barradao te embarra. Las cábalas en el fútbol también ganan protagonismo en la Copa América. Y hay una en Salvador de Bahía que señalaría a Perú como semifinalista y no a Uruguay en el partido de los cuartos de final que jugarán mañana. La cábala surgió por los campos de entrenamiento que eligieron los equipos que juegan en esta sede: los que fueron al Barradao, perdieron o empataron, y los que han ido al Pituaçu, ganaron o igualaron. Argentina estuvo en el Barradao y perdió 0-2 con Colombia en la primera jornada. El turno siguiente fue para Brasil, que empató 0-0 con Venezuela en la segunda. La tercera vez fue para Ecuador y cayó 1-2 contra Chile. Por el contrario, entrenándose en Pituaçu, la suerte les favoreció a colombianos, venezolanos y chilenos, en ese orden.



* El museo de la Celeste. La medalla de oro obtenida por Uruguay en el Mundial de 1930, una firma de Alcides Ghiggia y la camiseta de Pedro Cea, bicampeón olímpico con la Celeste, son algunos de los objetos que se exhiben en una muestra en el aeropuerto de Carrasco, en las afueras de Montevideo. Allí se pueden apreciar distintas piezas cedidas por el Museo del Fútbol, entre las que destaca un autógrafo de Ghiggia, héroe del "Maracanazo" tras anotar el segundo tanto con el que Uruguay venció a Brasil en el mismo estadio donde el próximo 7 de julio se jugará la final de la Copa América.



* Balance positivo. Los partidos de la primera fase de la Copa América Brasil 2019 atrajeron en promedio 29.379 espectadores por partido, un 35% superior al de los de la primera fase de la misma competición en Chile 2015 y que los organizadores consideran "satisfactorio". Si bien los primeros 18 partidos del presente torneo atrajeron a un total de 530.000 espectadores, algunos encuentros generaron más interés y otros, no tanto.