Luego de la absolución de nueve imputados en la causa que investiga la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi, fue designado el tribunal de la Cámara Penal que revisará el fallo. Los jueces Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Javier Beltramone deberán analizar la decisión del tribunal de juicio ante la apelación que presentaron Fiscalía y querellantes. En tanto, en la Facultad de Derecho se hizo una actividad sobre la causa, desde la perspectiva feminista.

La sentencia que Alberto y Alicia Perassi escucharon con angustia, el 2 de mayo pasado, podría ser revocada o confirmada por los camaristas sorteados. Las audiencias de apelación que se realizarán en los Tribunales de Balcarce y Pellegrini aún no tienen fecha de inicio, pero se estima que sería tras la feria judicial de invierno.

El fallo que deberán revisar los camaristas es el del tribunal conformado por Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos, que absolvió a los cuatro civiles y cinco policías por el beneficio de la duda.

Tanto la familia, como la querella, la fiscalía y las organizaciones feministas que acompañaron las jornadas de juicio lamentaron y cuestionaron aquella decisión. El miércoles, la agrupación Pampillón organizó el panel Paula Perassi: análisis del fallo desde una perspectiva feminista, del que participaron los abogados querellantes José Ferrara y Daniel Machado, junto a la abogada integrante del Programa de Género y Sexualidades de la Facultad, Julieta Espósito, quien planteó la necesidad de plantear la cuestión de género de manera transversal, en este tipo de casos. En ese sentido, señaló que los casos de violencia machista muchas veces los elementos de prueba no son los tradicionales, como pueden aparecer en otro tipo de investigaciones. "Lo que hay que analizar es qué implica hacer un análisis desde la teoría de género", dijo. En ese sentido, habló de la importancia de la voz de la víctima, que en el caso aparece a través de los chats con su amigo -que fueron incorporados a la causa-. "Si no se plantea la teoría del caso desde esa perspectiva, la generación de otros elementos probatorios que podrían reforzar ese único elemento fundante no se hace, o se hace más tarde. A esas conversaciones sí se les dio importancia preponderante para hablar de la relación, para verificar el embarazo, pero después hay una contradicción a la hora de hablar de un viaje a Rosario" para una supuesta interrupción del embarazo que según la teoría del caso, la víctima no aceptó. También apuntó a que la causa tiene "complejidades por la violencia institucional y la connivencia policial".

En resumen, la abogada puso en tensión lo que significa trabajar los casos con perspectiva de género. Y planteó que "probablemente hubiera sido distinto plantear una hipótesis que incorpore la perspectiva de género (desde la instrucción)".