La Sala A de la Cámara Federal de Rosario revocó dos fallos que concedían la excarcelación a dos personas de Villa Gobernador Gálvez procesadas por tráfico de estupefacientes. En un voto dividido, los jueces hicieron lugar a lo planteado por Claudio Palacín, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad, que había solicitado se dejase sin efecto ambas resoluciones al considerar que no habían sido debidamente considerados los elementos probatorios y la presunción de riesgos procesales.

A ambos imputados -una mujer y un hombre- se les concedió la excarcelación en 2018 bajo caución real de 20 mil pesos, la obligación de presentarse bimestralmente a la comisaría correspondiente a su domicilio y prohibición de ausentarse del país. Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal interpuso sendos recursos de casación al considerar que tanto la justicia de primera instancia como la Cámara Federal omitieron valorar circunstancias fácticas. El fiscal Palacín remarcó que, a pesar de que se hizo referencia a la calificación legal de los hechos imputados a ambos y su gravedad, se efectuó una incorrecta apreciación del material del expediente, según publicó el portal Fiscales.gob.ar.

El fiscal detalló que no pueden ser obviados los resultados obtenidos en los allanamientos simultáneos en los que se los detuvo junto a otros procesados, donde se incautó gran cantidad de estupefacientes -cocaína y marihuana-, elementos destinados para su preparación y fraccionamiento, sustancias de corte, cantidad de aparatos de telefonía celular y dinero en efectivo. También destacó que no puede pasarse por alto el grado de vinculación que ambos mantienen con uno de los líderes de la banda a la que pertenecían siendo cuñado y ex pareja y madre de sus hijos, respectivamente.

La Cámara de Casación hizo lugar al recurso al señalar que, si bien se valoraron las circunstancias personales de cada imputado, de los informes ambientales practicados en sus domicilios no surgen elementos relevantes que demuestren arraigo y descarten peligrosidad procesal, especialmente teniendo en cuenta los hechos por lo que ellos y los demás involucrados en la causa habían sido procesados.

A su turno, la sala A rosarina consideró la peligrosidad procesal dada por la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta que los delitos imputados a ambos -tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en forma organizada con la participación de tres o más personas- constituyen una gravedad lo suficientemente considerable como para conceder a ambos el beneficio de la excarcelación. Así, se resolvió hacer lugar a los recursos interpuestos por la fiscalía y revocar las resoluciones que concedían dicho beneficio a ambos.