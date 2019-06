La Corte Suprema de Justicia provincial decretó que la feria judicial de invierno arranque el miércoles 10 de julio y generó polémica. Es que las dos semanas de receso comenzarán a correr el primer día hábil tras las jornadas del 8 (día no laborable) y 9 de julio (feriado nacional), por lo que el descanso se extenderá hasta el martes 23. Es decir, que las actividades se retomarán el miércoles 24 de julio. La medida hizo ruido y hasta fue criticada por el diputado provincial Carlos Del Frade. "Me da la sensación de que esto marca la expresión de un poder judicial muy difícil de entender y que no resuelve las cuestiones de fondo", sostuvo, en Radio2. "Esto le hace peor a un poder que trabaja a destiempo de la sociedad, con fallos muy polémicos", criticó.