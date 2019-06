Marisa Maragliano vive en Rosario. Contenta ante la inminente llegada de su nieta, viajó a San Juan a conocerla. Eluney nació el lunes, a la 1.19 de la madrugada. La mamá de la beba, Fiorela Eiras vive desde hace dos años en la provincia cuyana, junto a su pareja, Antonio Rosales. Decidieron hacer un parto en su casa y luego, fueron al hospital Rawson a pedir dos certificados, necesarios para inscribir a su hija. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, los recibieron con violencia: les negaron esa certificación, la mamá quedó demorada con su beba recién nacida durante más de 15 horas en la guardia, mientras el papá fue detenido en la comisaría 1ª, sin que le mostraran una orden de detención. Les retuvieron sus DNI. Marisa movió cielo y tierra, hizo la denuncia pública, pidió órdenes judiciales y ayer a la tarde, la joven de 27 años y la recién nacida pudieron volver a su casa. "A mi hija le hicieron una causa, una investigación por robo de criatura. Ni el juez ni el fiscal me atendieron. No me voy a volver a Rosario hasta que aclare personalmente con la directora del hospital lo ocurrido", dijo Marisa.