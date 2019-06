Con el lesionado Neymar como espectador de lujo en la platea del estado de Gremio de Porto Alegre, Brasil eliminó por penales 4 a 3 a Paraguay, que sufrió la expulsión de Fabián Balbuena en el complemento, tras terminar igualados 0-0. Los guaraníes venían de sacar por penales a la Canarinha en dos Copas América al hilo, pero en la presente edición no pudieron.

Brasil llegó primero tras una temeraria salida de Dani Alves, que tomó la lanza y generó una gran jugada en ataque que siguieron Everton y Gabriel Jesus, y culminó con un remate de Firmino a las manos de Roberto Fernández. Paraguay, bien parado de contraataque, intentaba meter presión en la mitad de la cancha para que el juego ofensivo que podían ofrecer tanto Arthur como Philippe Coutinho no prosperara. La Canarinha quería, pero no podía.

Si bien el conjunto del Toto Berizzo se mostraba más preocupado por cortar con firmeza los avances de su rival que por atacar, cerca de la media hora de juego tuvo la chance más clara luego que Almirón abriera la pelota de izquierda a derecha y Derlis González, que venía a la carrera, remató como venía de derecha e hizo lucir a Allison, quien en gran reacción pudo desviar al corner. Un rato después, Fernández le ahogó el grito a Philippe Coutinho. Así, la primera etapa se moría con Paraguay desarmando los tibios y desordenados avances del local.

Luego del entretiempo, el equipo de Tite salió decidido a inclinar la cancha. Entonces apareció en escena la vedette del certamen: el VAR. Balbuena bajó en su área a Firmino y lo que en principio el chileno Tobar dio como penal, a instancias de la tecnología terminó como tiro libre --que Dani Alves no pudo usufructuar-- y la roja directa para el defensor.

A partir de entonces, Berizzo ordenó que los suyos dibujaran un 4-4-1, con lo que prácticamente renunció al ataque. Tite mandó a Willian a la cancha y enseguida se lo perdieron Gabriel Jesus, Firmino y Everton. Brasil era una tromba, Paraguay con uno menos no se achicaba, pero la pelota no entraba. Fernández le sacó un cabezazo de Coutinho, el poste se lo negaba a Willian, Everton y Coutinho dilapidaron nuevas chances y Escobar de contra no pudo ante Allison. Fue un final emotivo que premió a Brasil en los penales.

(4) 0 BRASIL: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Arthur, Allan, Gabriel Jesus, P. Coutinho, Everton; Firmino. DT: Tite.

(3) 0 PARAGUAY: R. Fernández; Piris, G. Gómez, Balbuena, Junior Alonso; Arzamendia, D. González, R. Sánchez, C. Ortiz; H. Pérez, M. Almirón. DT: E. Berizzo.

Estadio: Arena (Porto Alegre). Arbitro: Roberto Tobar (Chile).

Cambios: 46m Sandro por Filipe Luis (B), 60m Valdez por Arzamendia (P), 70m Willian por Allan (B), 73m R. Rojas por H. Pérez (P), 77m J. Escobar por R. Sánchez (P), 82m Paquetá por Dani Alves (B).

Incidencia: 57m expulsado Balbuena (P).

Penales: para Brasil anotaron Willian, Marquinhos, P. Coutinho, Gabriel Jesus, falló Firmino; para Paraguay convirtieron Almirón, Valdez, R. Rojas, fallaron G. Gómez y D. González.