En un encuentro que podría resultar bisagra para su futuro, la Selección argentina tendrá hoy desde las 16 en el mítico Maracaná una nueva prueba que superar en su duelo de cuartos de final de la Copa América con Venezuela, otrora cenicienta que se le rebeló en sus últimos tres choques. "Quiero jugar al despiste", señaló el DT Lionel Scaloni, quien no confirmó el equipo pero, consciente de la debilidad en defensa, probó con Juan Foyth en el lateral derecho, en tanto en mitad de cancha Marcos Acuña ingresaría por Giovanni Lo Celso. "No ha nacido el entrenador que desarrolle una estrategia para frenar a Lionel Messi", señaló por su parte Rafael Dudamel, técnico de la Vinotinto. El ganador de la serie se las verá en semifinales con Brasil.

A priori, el historial entre ambos no tiene equivalencias. Es que la Argentina, que ganó dos Mundiales y tiene 14 Copas América en sus vitrinas, se mide por un pasaje a semifinales de Brasil 2019 con Venezuela, un país donde el béisbol es el rey, nunca participó de un Mundial y no ganó aún ningún torneo continental. Pero en materia de fútbol las cosas escapan a la lógica. Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, Agüero y Martínez sería el once titular para enfrentar a la Vinotinto, una selección joven, todavía en formación, muy sólida en defensa y que juega mucho al contragolpe, sobre todo por las bandas.

"El triunfo del otro día no cambió mucho nuestra manera de ser; sabíamos que íbamos a ir de menor a mayor en esta Copa. El partido de mañana (por hoy) no tiene mucho que ver con el amistoso", declaró Scaloni tras el entrenamiento celebrado en las instalaciones del Fluminense, donde si bien el clima en el bunker argentino era distendido, se practicaron penales. "No es lo mismo patear un penal en la práctica que con toda la gente atrás", aclaró Scaloni.

En las instalaciones de la Escuela de Educación Física del Ejército, los futbolistas de Dudamel entrenaron toda la semana con un objetivo: repetir el cuarto puesto de la Copa América 2011. "Será una linda oportunidad para dar un golpe sobre la mesa", dijo Salomón Rondón, delantero del Newcastle inglés. "Hace rato se dejó de ganar con la historia, con los nombres. Respetamos a todos, pero a ninguno le tememos", advirtió a su turno el capitán Tomás Rincón.

En los últimos tres partidos contra Argentina, Venezuela fue una pesadilla. Por caso, en los dos primeros se firmaron las tablas; en el último, un amistoso en Madrid en marzo, la Selección perdió 3-1, el día que volvía Messi tras el paso frustrante por el Mundial de Rusia 2018.

Probables formaciones

ARGENTINA: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Acuña, Paredes; Messi; Agüero, Martínez. DT: Lionel Scaloni.

VENEZUELA: Faríñez; Rosales, Ronald Hernández, John Chancellor, Luis Mago; Junior Moreno, Tomás Rincón, Yángel Herrera; Jhon Murillo, Darwin Machis Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro). Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia) .

Hora: 16:00. TV: Pública/TyC Sports.