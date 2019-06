A un año de los 357 despidos en Télam, ordenados por Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, el Poder Judicial ordenó la reincorporación definitiva de 68 trabajadores. La resolución comprende solo a una parte de los despedidos de la agencia porque aún restan expedientes por resolver. La resolución, además, significa un gesto de rechazo de la Cámara del Trabajo a la interferencia política del gobierno nacional, ya que como aseveró en diálogo con PáginaI12 Mariano Suárez, delegado de los trabajadores de Télam por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires: “Tuvimos muestras concretas de que los jueces fueron apretados por el Gobierno. Intentaron disciplinarlos y tuvieron cierto éxito porque lo que pasó hoy debería haber pasado muchísimo antes. Esta resolución debería ser algo obvio, casi mecánico y sin embargo estamos reclamando por esto hace más de un año”.

La Sala V de la Cámara del Trabajo confirmó las medidas cautelares de los trabajadores de Télam incluidos en cinco de los nueve expedientes que tenía que resolver y dictaminó que el plan de despidos fue ilegal. Los votos a favor fueron de Enrique Arias Gibert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo y en contra votó Beatriz Ferdman, quien asumió su cargo hace un mes. Según subrayó Sipreba en un comunicado que compartieron en sus redes sociales, “el fallo judicial confirmó que el Directorio de Télam actuó en forma ilegal, ilegítima e irrazonable al despedir sin realizar el Procedimiento Preventivo de Crisis que dispone la ley 24.013 y que es de naturaleza obligatoria para habilitar despidos masivos”.

Suárez, por su parte, mencionó que “la empresa no dio respuestas. No tenemos ninguna clase de diálogo con la patronal. Incluso los funcionarios del Gobierno desde el 26 de julio del año pasado no vienen a trabajar al edificio para no tener contacto con ningún empleado”, y luego explicó que los funcionarios “trabajan desde oficinas que tienen en Tecnópolis”. Finalmente el delegado enunció que consideran que, “si hay una reincorporación por vía judicial, el Gobierno no debería poder hacer más que acatar. Sin embargo no nos sorprendería que no lo hagan porque es propio de lo que hicieron desde el comienzo”. En cuanto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, expresó en el mismo comunicado que “las sentencias judiciales, además de tener efectos inmediatos, representan un mensaje hacia las demás salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que aún no definieron si se abocarán al tratamiento de las medidas cautelares de los trabajadores de la agencia o si las remitirán al juez natural de origen”. El sindicato también indicó que los trabajadores continuarán con el acampe frente a la Cámara y que sostendrán todas las medidas hasta que la totalidad de los despedidos sean reincorporados.