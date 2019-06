El precandidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández , aseguró que “si el FMI no socorriera al gobierno nacional no hay forma de pagar la deuda”. "Estamos en un default encubierto", dijo Fernández en declaraciones radiales y agregó: "Hay una decisión de sostener a Macri y no a la Argentina", por parte de las autoridades del organismo internacional.

En relación a la reunión que mantuvo con el FMI en su oficina del barrio porteño de San Telmo, Fernández consideró: "Lo que transmití es la preocupación por lo que veo en la Argentina. La Argentina ha recibido un crédito de 57 mil millones de dólares, de los que ha recibido hasta acá 39 mil millones; y desde el día que le otorgaron el stand by hasta hoy se fugaron 30 mil millones del sistema financiero".

En ese sentido, en declaraciones a Radio Mitre explicó que el FMI expresamente prohíbe financiar ese tipo de operaciones y dijo que les señaló a las autoridades del organismo que no entiende "cómo violan tan flagrantemente el artículo sexto de la carta estatutaria del fondo".

"Hay dos miradas dentro del Fondo, una mirada política que acompaña a Macri y otra técnica que ve que vamos por mal camino", afirmó Fernández. "Quedan 11 mil millones de dólares más para entregar hasta que Mauricio Macri termine su mandato; me pregunto si esos 11 mil millones de dólares también se fugarán".

"El objetivo por el cual se otorgó el crédito fue cumplir las obligaciones que ya teníamos asumidas. Combatir la pobreza, combatir la inflación, reducir el déficit. Todo eso fracasó", argumentó el compañero de fórmula de Cristina Fernández. "Si el Fondo quiere ayudar a la Argentina empiecen a resolverlo ya. Que lo resuelva Macri, no tengo ningún problema. El problema no es quién lo resuelve, el problema es que lo resuelvan para Argentina", concluyó.