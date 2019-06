Once humanos en mameluco blanco con máscaras de viejo creepy, una mujer bicéfala, otra con los frenos de Lisa sin plan dental, dos banderilleros con cabeza de pene y un flaco colorado alto y desgarbado, sin piel, con los músculos al aire. Ese es Louis Cole en el videoclip de When You’re Ugly, el corte de difusión de su disco Time (2018), si es que las categorías comerciales aplican al universo lo-fi e independentista que propone. “Jaja, no sé de dónde saqué la idea original para el video”, contesta Cole, a punto de embarcar hacia Latinoamérica. “Simplemente me senté a escuchar el tema una y otra vez mientras me drogaba con chocolate amargo. Y ahí aparecieron las ideas bizarras: supe que quería una banda militar, máscaras de penes y una coreografía.”

El músico de Los Angeles reincidió este año con un nuevo trabajo en solitario, titulado Live Sesh and Xtra Songs, un surtido de tracks que armó con algo del material que quedó fuera de Time, más otros registrados junto a una orquesta de veinte personas (con él como baterista), todas distribuidas entre el living, la cocina y el baño de su casa. La batería fue, en efecto, el primer instrumento al que se aproximó cuando tenía 8 años y apenas empezaba a desarrollar su afición por el rythm & blues. Mucho antes de embeberse en esa atmósfera jazz-pop-funk adulterada que lo distingue: “Haber sido baterista antes que nada me ayudó a acercarme rítmicamente a otros instrumentos. Por ejemplo, slapear con el bajo me resulta más fácil que tocarlo normalmente. Incluso, cuando todo teclados, muchas veces siento que estoy tocando una batería”, dicta.

Después de conocer algo de su material musical y visual se deduce que este freak angelino, que sólo parece comprar ropa en ferias y mercados de pulgas, tiene muchísimo talento. En su canal de YouTube hay videos como el de Money, en el que se lo ve tocando bajo, teclados, guitarra y batería, mientras canta “El dinero no me convertirá en una perra”; o Drum solo, una clara demostración técnica del manejo de los ritmos sincopados sobre una pista.

Este hombre orquesta llegará por primera vez a Buenos Aires también como parte del dúo jazz-funk electrónico Knower, que integra junto a la cantante Genevieve Artadi, por lo que su show local (que será en el marco del ciclo The Cool & The Groove) tendrá doble hoja: primero como parte del dúo, y poco más tarde como solista. En 2016, tras la salida de su disco Life, con Knower llamaron la atención de los Red Hot Chilli Peppers, quienes los invitaron a su gira como teloneros. “En Argentina va estar divertido –anticipa Cole–. El show de Knower es el de una banda de cinco integrantes con un máximo de energía: tocamos muy rápido y alocados, pero siempre intentando ser fieles a la composición. En la parte solista loopeo muchas de las partes, y toco también rápido y alocado. Nunca estuve en Buenos Aires, ¡así que estoy estallado!”

Con la influencia temprana de Stevie Wonder y la posterior de Skrillex, ahora el músico estadounidense se ve reflejado en gente que, a su entender, está en la misma que él: Spencer Cole, Thom Gill, Nate Wood, Chiquita Magic, String Boys, Luther Burbank o Bernice. Su obra despegó definitivamente con la viralización del video de Bank Account, canción en la que, solo y con un teclado, confesaba el miedo a revisar su cuenta bancaria sobre un funky escurridizo, vistiendo una camisa de McDonald’s con las mangas recortadas. Lo paradójico es que la repercusión virtual le ayudó a mejorar sus finanzas y a sostener con mayor tranquilidad la independencia que tan celosamente resguarda, al punto de entender ese supuesto miedo a la quiebra como un estilo de vida y un testamento artístico.

Para la edición de Time, Cole dejó de lado su manejo literalmente autónomo para sumarse al sello independiente Brainfeeder, propiedad de Flying Lotus. Aunque, dice Louis, a él no le cambió en nada: “Saben que tengo mi propia visión de las cosas, así que me dejaron hacer lo mío. Grabé todos los instrumentos y lo mezclé en mi casa, es la única forma en que podría haberlo hecho. De lo contrario, el disco no hubiera tenido tanta magia”.

* Louis Cole actuará con Knower el domingo a las 20 en La Trastienda, Balcarce 460; y al terminar hará un set solista.