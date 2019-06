Cuando se cumplen cincuenta años de una de las grandes proezas de la humanidad, como fue la llegada del hombre a la Luna, Caras y Caretas dedica su número de julio a la década bisagra del siglo XX: un recorrido político, social y cultural por los años '60, de amor, revolución y muerte, en la Argentina y en el mundo. Estará mañana en los kioscos opcional con PáginaI12.

En su editorial, María Seoane recuerda: “Hasta que terminara la década del '60, la secuencia violenta de las clases dominantes, que proscribía sobre todo al peronismo, no detendría su modus operandi. Pero conspirar contra las dictaduras no sólo no impedía sino que exigía bucear en el arte, la cultura, las ideas –y también, o sobre todo, en el amor y el sexo– porque, precisamente, en esa panorámica se incubará la rebelión de los jóvenes de los '60, tan lejos pero cada vez más cerca de los obreros que luchaban contra violencias, despidos, quita de derechos y burócratas”.

Felipe Pigna, en tanto, apunta que “los '60 fueron los años del cambio. Todas las estructuras tradicionales parecían derrumbarse. Hasta la familia fue cuestionada como institución. Cambiaron los hábitos de consumo y los jóvenes comenzaron a rebelarse frente a un mundo que parecía no darles respuestas. Mientras, se imponían nuevos gustos musicales y el movimiento hippie era absorbido por el sistema a través de la moda, que transformó en negocio un movimiento anticonsumo. La paz iba perdiendo atractivo y la violencia iba ganando terreno”.

Sobre los años '60 en la Argentina, Ezequiel Adamovsky describe un país que alternaba entre democracias débiles e ilegítimas, y dictaduras de distinta intensidad, mientras el espíritu de rebeldía asomaba en las revueltas populares, obreras y estudiantiles, como el Cordobazo, que “funcionó como una bisagra entre el período de la Resistencia y los tiempos de mayor radicalidad que se abrieron con la nueva década”. Sergio Pujol traza un panorama cultural: “Dos campos magnéticos se disputan la representación de la época. Por un lado, estaba el cosmopolitismo burlón y liberal. Lo encarnaba el mandarín cultural Jorge Romero Brest, al frente del Centro de Artes Visuales del prestigioso Instituto Di Tella. Por otro lado, existía un ‘arte comprometido’ del que La hora de los hornos, del Grupo de Cine Liberación, y los afiches épicos de Ricardo Carpani serían sus exponentes más recordados”.

En un completo panorama mundial, Telma Luzzani escribe sobre la influencia de la Revolución Cubana, la Guerra Fría, los procesos de descolonización en África y la emergencia de los Países No Alineados, entre otros temas clave de la política internacional de los 60. En tanto Mariano Beldyk elabora una síntesis latinoamericana. La revista incluye perfiles de tres iconos de los años '60: el Che Guevara (por Carlos Aznárez), Paulo Freire (por Adriana Puiggrós) y Janis Joplin (por Alfredo Rosso). En su panorama cultural de la época, Marcos Mayer escribe: “En el rock nunca coquetearon con la revolución. La banda de sonido del movimiento de los derechos civiles fue en principio el jazz y luego el soul. De la pobreza y la tristeza se haría cargo la literatura”.

Respecto de las transformaciones sociales, Miguel Grinberg señala que “el movimiento hippie internacional, bajo el lema de ‘hacer el amor y no la guerra’, a la par del auge de los grupos ecologistas planetarios, y del inaugural credo feminista, dieron pasos fundamentales para lo que hoy apunta a la creación de una ‘sociedad alternativa’”. Federico Kukso retrata los avances científicos de la década. “Los cambios se daban tanto en el interior del cuerpo –con la aprobación de la píldora anticonceptiva el 9 de mayo de 1960, el lanzamiento de la vacuna contra el sarampión en 1963, la realización del primer trasplante de corazón el 3 de diciembre de 1967 y la fertilización in vitro– como en la aceptación de nuestro lugar en el universo. La carrera espacial constituyó la columna vertebral de los '60 en términos científicos, tecnológicos y políticos”.

En el panorama deportivo, Ezequiel Fernández Moores destaca, entre otras, “las dos postales acaso más bellas que tiene la historia del deporte mundial”. Una protagonizada por Mohamed Ali, quien ya convertido al islam y militante del pacifismo, desoyó el llamado a pelear en Vietnam. La otra, en 1968, fue el célebre “Black Power” del podio de los Juegos Olímpicos de México. Ricardo Ragendorfer cuenta la historia de los Bonnie y Clyde argentinos, Ana Jusid trae un recuerdo de Moscú en 1965 y el número se completa con entrevistas con Mariano Ben Plotkin, por Virginia Poblet, y Dora Barrancos, por Damián Fresolone. Un número imprescindible, con las ilustraciones y los diseños artesanales que caracterizan a Caras y Caretas desde su fundación a fines del siglo XIX hasta la modernidad del siglo XXI.