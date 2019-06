Equipo ambiguo el de Scaloni. Equipo que duda entre jugar y esperar, que se junta y toca, como se desdibuja y retrocede mal. Equipo que no brinda garantías, que tiene materia prima pero no homogeneidad. Equipo que por ahora necesita un seguro contra todo riesgo para no pasarla mal. Porque Venezuela sin demasiadas ideas, solo con entusiasmo y aplicación en la marca, lo complicó por demás. Se explica porque Armani fue una de las figuras. Clave en un par de atajadas cuando el partido estaba 1 a 0 y el equipo de Dudamel se le venía encima a la Argentina. Era el momento de zozobra de una selección poco confiable a la que tranquilizó el gol de Lo Celso. Un gol que pudo llegar antes, aunque no fue posible porque Messi no fue Messi y repitió un desempeño preocupante.



La tarde del Maracaná había arrancado como para ilusionarse y no pasar sofocones. Argentina dominaba, triangulaba, acechaba con los dos delanteros y su rival miraba pasar la pelota, como si admitiera una superioridad que fue tal durante un ratito. Lautaro Martínez convirtió con un taco sutil un golazo que anticipaba otra cosa. Que el equipo se serenaría, que encontraría los espacios para lastimar, para crearle interrogantes a una Venezuela que debería salir y arriesgar. Pero no pasó ni una cosa ni la otra. Ni el seleccionado se sintió cómodo, ni el rival lo arrinconó. El partido decayó, los que más saben se desdibujaron y en el segundo tiempo esa sensación de declive se confirmó.

El equipo de Dudamel se plantó en campo argentino como un árbol robusto, que cada vez le hizo más sombra a una Argentina deshilachada y sin reacción. Fue el momento en que apareció Armani. Seguro, decidido a salir lejos cuando la jugada lo requería. Foyth era una invitación a atacarlo por su sector y la pelota un objeto inalcanzable para los volantes. El Flaco Spinetta le hubiera dedicado una canción al equipo con su proverbial creatividad: Plegaria para un equipo ambiguo. Venezuela lo tenía arrinconado, sometido a un dominio que no prosperaba por su falta de punch, por sus propias limitaciones y su imposibilidad de salirse del manual de la disciplina táctica.

La selección liquidó el partido cuando la pasaba mal, cuando no le encontraba la vuelta al último toque, cuando parecía no caérsele una idea. De Paul habilitó a Agüero, el arquero dio rebote al tiro del Kun y Lo Celso solo tuvo que empujar la pelota al arco vacío. Ese gol terminó con el entusiasmo de Venezuela, congeló su expectativa de meterse en la semifinal y dejó para la Argentina el desafío de ganarle a Brasil. Una materia difícil de rendir, pero no por lo que significa el rival y su condición de local. El problema es el equipo de Scaloni, que entre parches pudo llegar hasta donde está. ¿Podrá dar un paso más? Habrá que esperar hasta el martes para saberlo.

