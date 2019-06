El eco de la censura vuelve en la V edición de La Noche de la Filosofía, que empieza hoy a las 19 y termina a las 2 de la madrugada de mañana en el CCK, organizada por el Sistema de Medios y Contenidos Públicos y auspiciada por las Embajadas de Francia, Alemania y Grecia, el Centro Franco Argentino y la Fundación Medifé. Diez de los convocados a esta edición –en la que se destacan la presencia del alemán Markus Gabriel, representante del nuevo realismo; y los filósofos franceses Elsa Dorlin y Mark Alizart, entre otros– declinaron la invitación con una carta en la que denuncian que no se respeta la libertad de pensamiento. “Durante la edición del año pasado, apoyamos y visibilizamos los reclamos de los y las trabajadores/as despedidos de Télam y fuimos censurados al intentar leer unas palabras en una actividad colectiva organizada junto a los delegados despedidos”, recuerdan Maristella Svampa, María Carman, Ezequiel Adamovsky, Pablo Alabarces, Alejandro Boverio, Gabriel Kessler, Diego Singer, Gustavo Romero y Pablo Wright.

Los diez intelectuales que declinaron la invitación entienden que “nuestro rol como conferencistas no puede realizarse separado de la realidad política, cultural y económica en la que estamos inmersos. Somos trabajadores/as, investigadores/as, docentes universitarios y sufrimos, en nuestras actividades y en el entramado social del que formamos parte, las consecuencias cada vez más graves de las políticas económicas de ajuste y endeudamiento que lleva adelante este gobierno”, explican. “Creemos que no se respeta la libertad de pensamiento cuando se instauran límites a la enunciación apenas esos pensamientos toman formas concretas que incomodan el orden del discurso oficial –agregan en la carta-. Reivindicamos a la filosofía y a la producción de conocimiento en ciencias humanas y sociales como actividades críticas y creadoras, con un compromiso ineludible para problematizar aquello que se pretende silenciar”. Y concluyen el texto con una inquietud que tendría que ampliar aún más el campo de batalla del debate: “Vemos con mucha preocupación que la producción intelectual no solamente padece por las condiciones económicas imperantes y por el vaciamiento de las políticas de Estado, sino a la vez por la progresiva banalización que reduce la creación al marketing y el pensamiento a la conformidad”.

Boverio cuenta a PáginaI12 que hasta el año pasado aceptó la invitación a La Noche de la Filosofía, “un evento de cuño global que nunca rebasó los límites de la imagen-espectáculo”, lo define el filósofo y sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires. “La crítica hay que ejercerla en todas partes, es por eso que nunca resigno participar de los espacios en donde puedo expresar mis ideas. Alguna de las primeras veces critiqué justamente la lógica de la imagen-espectáculo, a partir de la línea abierta por el situacionismo de Guy Debord. La crítica, el año pasado, significaba también visibilizar el reclamo de los trabajadores de Télam que habían sido recientemente despedidos de manera arbitraria. Escribimos un texto en solidaridad pidiendo su inmediata reincorporación y cuando fuimos a leerlo en el ámbito del Agora, el espacio de discusión, nos apagaron el micrófono. Es por eso que esta vez decidimos colectivamente no participar”.

¿Suscitarán nuevos planteos estas declinaciones por parte de quienes sí participarán? ¿Tendrán algún aporte para hacer o el rol de conferencistas está separado de la realidad política, cultural y económica en la que están inmersos? Entre los invitados nacionales participarán Tomás Abraham, Pablo Amster, Maximiliano Butera, Samuel Cabanchik, Mónica Cabrera, Jorge Caterbetti, Jorge Chamorro, Axel Cherniavsky, Oscar Conde, Pablo Dreizik, María Luisa Femenías, Luis Diego Fernández, Pablo Ferrari, Gonzalo Garcés, Diego Golombek, Ricardo Ibarlucía, Natascha Ikonicoff, Esteban Ierardo, Alejandro Katz, Azul Katz, Diana Maffía, Pola Oloixarac, Iván Petrella, Rubén H. Ríos, Alberto Rojo, Alejandro Rozitchner, Gustavo Santiago, Pablo Shmerkin y Gustavo Zorzoli, entre otros.

De los invitados internacionales, Elsa Dorlin (Francia), autora de Defenderse. Una filosofía de la violencia, publicado por Hekht, ofrecerá una conferencia sobre “Bad care: cuerpos, violencia y feminismo” (a las 19, piso 6, Sala Federal), en la que anticipa que “de lo que se trata es de pensar un feminismo muscular, enrabiado, un feminismo desde el cual el sujeto político se hace cuerpo mediante la potencia defensiva”. El alemán Markus Gabriel, un políglota que habla inglés, francés, español, italiano, portugués, chino, latín y griego, además de su lengua materna, arremeterá con una de las hipótesis que plantea en uno de sus libros en la conferencia “El falso Aleph o por qué el mundo no existe” (a las 20.30, Subsuelo, Sala Argentina). Otro imperdible es Mark Alizart, el autor de Perros, excepcional libro publicado por La cebra, con su conferencia “El golpe de estado climático” (a las 20, piso 6, Sala Federal): “¿Y si los dirigentes que nada hacen frente a la gravedad del calentamiento global lo hiciesen con conocimiento de causa porque encuentran un interés económico y político en la inacción”, se pregunta Alizart.