Los diputados nacionales del FpV-PJ Rodolfo Tailhade y José Luis Gioja presentaron ayer un pedido para que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el administrador general de Puertos, Gonzalo Mórtola, concurran a la Cámara baja para dar explicaciones sobre la licitación del Puerto de Buenos Aires, supuestamente direccionada para que la gane una empresa ligada a Nicolás Caputo. Además, los legisladores advirtieron que la concesión –que se hará por 50 años y se adjudicaría antes del fin del mandato de Mauricio Macri– contiene varias irregularidades, entre ellas, que ya hubo contrataciones directas y que no se realizó ningún estudio de impacto ambiental. “Pretenden abrir los sobres de las ofertas en octubre y entregar la concesión en noviembre. Está claro que Macri y sus amigos se quieren quedar con una de las licitaciones más importantes de la historia argentina antes de entregar el poder”, sostuvo Tailhade.

El proyecto legislativo que presentó Gioja busca, principalmente, que Dietrich y Mórtola respondan en el Congreso cuáles son las razones que motivan la reducción de tres operadores portuarios a sólo uno, por qué la licitación se extiende a un plazo de 50 años y qué medidas se tomarán para garantizar la participación de los trabajadores en el proceso licitatorio y su continuidad laboral, tema que preocupa a los gremios del sector. Además, cuestiona que, teniendo en cuenta que se prevé la construcción de una nueva terminal que le quitará espacio al Río de la Plata, no se hayan realizado los estudios de impacto ambiental. “El Gobierno pretende construir una Terminal Portuaria Exterior, que no es otra cosa que una isla de 120 mil metros cuadrados que se le ganarán al Río de la Plata y que se construirá utilizando 1.135.000 metros cúbicos de relleno, sin la realización de los estudios de impacto ambiental ni las audiencias públicas correspondientes”, se quejó el legislador sanjuanino, y sentenció: “Es de locos o de un Gobierno poco afecto al control parlamentario no darle intervención al Congreso en una licitación trascendental como esta, ya que por el Puerto de Buenos Aires pasa el 75 por ciento del comercio exterior del país”.

Por su parte, Tailhade acompañó la interpelación a los funcionarios con un pedido de información pública para acceder a la resolución 129/16, por la cual se contrató de manera directa y por 700 mil dólares a la compañía española Indra para la “estructuración, promoción y concurso de terminales de contenedores del Puerto de Buenos Aires”, es decir, para que determine cómo debe ser el proceso licitatorio. “Aparentemente hubo un segundo pago de 700 mil dólares sin justificar y luego Indra confeccionó un informe, que es el que también estoy pidiendo, en el que concluyó que el puerto de Buenos Aires tiene que ser concesionado a dos operadores”, contó Tailhade a PáginaI12, al tiempo que recordó que “una vez que Nicky Caputo fue designado cónsul honorario en Singapur, avanzaron con el llamado a licitación del puerto”. Ahí radica la mayor irregularidad: el gobierno avanza con una licitación que será adjudicada a un único operador –pese al informe por el que se le pagó a Indra una suma millonaria– y la candidata firme a quedarse con la concesión es la firma PSA, una empresa de Singapur cuyo lobista es el propio Caputo.

Como telón de fondo de esta licitación supuestamente direccionada aparece el enorme negocio inmobiliario que se está desarrollando en la zona portuaria, impulsado por el Gobierno de la Ciudad. “Se busca aprovechar que se van a quedar con el puerto de Buenos Aires para generar desarrollos millonarios: quieren hacer terminales de cruceros y levantar complejos comerciales para beneficiar a los amigos de Macri y Horacio Rodríguez Larreta”, advirtió Tailhade al respecto.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.