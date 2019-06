Twitter anunció que cuando una figura de relevancia pública comparta contenidos que son contrarios a sus normas de uso, reducirá su visibilidad, lo que podría afectar a uno de los más prolíficos tuiteros del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hasta la fecha, si una figura de interés público tuiteaba algo que no respetaba las reglas internas de Twitter (por ejemplo, por su carácter insultante), la compañía hacía una excepción y no lo retiraba. Por ello, Twitter no eliminó mensajes del presidente estadounidense –que se caracteriza por un estilo agresivo en la red social–, mientras que probablemente sí lo hubiera hecho si fuera un ciudadano anónimo. A partir de ahora esos mensajes de figuras relevantes no serán retirados, pero tendrán menos visibilidad.