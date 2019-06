Las plataformas digitales juegan un rol decisivo cada vez mayor en los gustos del público. Estos nuevos medios de comunicación permiten un contenido más diverso que la programación de un canal de televisión. Por eso, la gente se vuelca a mirar producciones audiovisuales por internet ya que se encuentra con un material que no sale por aire ni por cable. En la conformación de plataformas, Octubre TV, del Grupo Octubre, está creciendo a pasos agigantados tanto en la oferta de contenidos nacionales e internacionales de difusión gratuita dentro del territorio argentino, como por la cantidad de personas que acceden a ver todo lo que ofrece. Cuenta con la dirección de Paula de Luque, directora de películas como Juan y Eva y Néstor Kirchner, entre otras. Al ingresar a octubretv.com el público se encuentra con cinco grandes categorías: “Películas”, “Ficsur Festival Internacional de Cine”, “Series y Programas”, “VideoDanza” y “Otras miradas”. “Entre las plataformas nacionales, Octubre TV se posiciona como una que está teniendo muchas entradas por día. Desde PáginaI12 se accede a una sección que es Destacados Octubre TV, en la cual todas las semanas salen tres películas destacadas por tema. De cara a las estadísticas que estamos viendo atrae a muchísimos espectadores. Hay mucho material que no circuló y que está en nuestra plataforma. Tenemos alrededor de 600 contenidos”, explica Paula de Luque.

“Es un gran catálogo de cine nacional e internacional”, define De Luque a la primera categoría “Películas”. Allí pueden verse films de distintas temáticas y géneros. Entre las propuestas figura Alicia y John, el peronismo olvidado, de Carlos Castro: John William Cooke fue una de las figuras más destacadas de la izquierda peronista, el primer delegado de Juan Perón y líder de la resistencia peronista tras el golpe militar de 1955; su compañera de vida, Alicia Eguren, amiga del Che Guevara, lo acercó definitivamente a la revolución cubana. También del mismo realizador se puede ver Jauretche, en pantalones cortos, un film sobre la vida política de Arturo Jauretche, uno de los principales críticos del pensamiento dominante de su época que abordó temas que se convertirían en el centro de grandes debates: el medio pelo y la burguesía nacional, la colonización pedagógica y la necesidad de pensar en nacional. Norma Arrostito, la Gaby, de César D’Angiolillo, se trata de un docu-ficción que enfoca en esta mujer (interpretada por Julieta Díaz) que formó parte de la organización armada Montoneros, y cuyo nombre en la clandestinidad fue “La Gaby”. Otro documental que ofrece Octubre TV es Carrillo, el médico del pueblo, en el cual los directores Enrique Pavón Pereyra y Alejandrina Groisman rescatan la historia del primer Ministro de Salud de la Argentina, desde 1946. Amigo de Juan Domingo Perón y admirador de su gobierno, Ramón Carrillo creó, en apenas cinco años, 234 hospitales, la primera fábrica nacional de medicamentos, erradicó enfermedades endémicas como el paludismo, la sífilis y el tifus y formó a miles de médicos.

En “Películas” hay también retrospectivas de directores destacados como Santiago Loza, Raúl Perrone, Vanessa Ragone, Carlos Echeverría y David Blaustein. Y se encuentra todo el material exclusivo del cineasta desaparecido Raymundo Gleyzer, fundador del Cine de la Base y uno de los nombres esenciales del cine político de los 70. Además de toda la filmografía del director de Los traidores, junto a la retrospectiva de Gleyzer figura Raymundo. Se trata de un importante retrato realizado por Ernesto Ardito y Virna Molina sobre la vida y obra del cineasta que documentó la situación social y política de América Latina desde 1963. En “Películas”, el público también puede ver cortos nacionales e internacionales. Y se puede ver Zoco de la Buri Buri, la ciudad inventada, donde Lorena Jozami narra la historia del escritor santiagueño Jorge Rosenberg, quien escribe para revivir la ciudad de su infancia. La rescata mediante relatos en prosa poética. Funda así la ciudad de los Zocos, con su mística, sus cines, empedrados y luces amarillas. La de Jozami fue la película ganadora del Ciclo Especial Mujeres/Películas de y sobre Mujeres.

Otra de las secciones, Ficsur Festival Internacional de Cine, tiene todo el material de la muestra cinematográfica nacida en 2017, bajo la dirección de Paula de Luque y organizada por el Grupo Octubre. La primera edición se realizó en Buenos Aires y tuvo a la actriz brasileña Sonia Braga como madrina. La segunda edición fue on line. “Se organizó el Primer Festival Internacional por Internet de nuestro país, donde los jurados fueron internacionales y se presentaron 53 películas de diversos países en octubre de 2018”, recuerda la directora de Octubre TV. La tercera edición del Ficsur se realizó en marzo de este año en Tierra del Fuego y tuvo como madrina a Julieta Díaz. “Octubre TV tiene todos los materiales que no se pueden encontrar en otro lado: las charlas, clases magistrales, encuentros y recitales que se dieron en el festival para que el público los pueda aprovechar”, explica De Luque. Allí puede verse la charla abierta a cargo de Lucrecia Cardoso (titular del Observatorio Audiovisual) y de German Calvi; las clases magistrales sobre producción de Lita Stantic y Vanessa Ragone, la exposición de la cineasta Anahí Berneri, un recital de Elena Roger que se dio en el marco de Ficsur 2019 y una entrevista pública a Sonia Braga, del primer Ficsur, entre otros materiales. “Del 1º al 15 de julio habrá un ciclo en exclusiva con lo mejor de Ficsur 2019”, comenta De Luque. Como anticipo, las ficciones que se exhibirán son Julia y el zorro, de la argentina Inés María Barrionuevo; La caótica vida de Nada Kadic, de Marta Hernaiz (México); Hermanos, de Laura Plancarte (México-Reino Unido), Strange Colours, de Alena Lodkina (Australia) y Matar a Jesús, de Laura Mora (Argentina-Colombia). En Octubre TV también se pueden encontrar los catálogos de las ediciones 2017 y 2019 de este festival. “Estamos empezando a hablar con algunas provincias para armar coproducciones”, anticipa De Luque, una idea que germinó en el marco del Ficsur.

La sección “Series y Programas” tiene algunos materiales exclusivos que son producción de Octubre TV como Fuera del silencio: se trata de un ciclo de entrevistas a destacadas personalidades de la cultura que desafiaron la estética del patriarcado. O bien, el programa Mujeres de Cine, con entrevistas realizadas por el periodista Emanuel Respighi a actrices argentinas consagradas. Además ofrece programas realizados por diferentes universidades que se ven en exclusiva, como por ejemplo la serie De Facto, un proyecto que fue financiado por la Plataforma Audiovisual Universitaria Mundo U, que nuclea el trabajo audiovisual de las más de sesenta universidades nacionales de todo el país y que muestra la penosa historia argentina que padeció seis golpes de Estado y trece presidentes de facto, a través de entrevistas de la periodista Manuela Irianni, egresada de la Universidad de La Plata. Hay incluso algunos programas de El cinematógrafo, el ciclo conducido por el periodista y crítico de cine Roger Koza. Además, Octubre TV tiene la serie Mujeres de lesa humanidad, en la que el periodista Ricardo Ragendorfer entrevista a esposas y mujeres vinculadas a responsables de delitos de lesa humanidad realizados durante la última dictadura cívico-militar.

“Después tenemos la sección ‘Videodanza’, que es un género muy lindo. Es el lenguaje coreográfico en el marco del espacio audiovisual, que tiene otra gramática, otra narrativa”, plantea De Luque. Allí se pueden ver trabajos como Solo hombres solos compuesta por tres films, esta trilogía investiga las pasiones humanas a través del movimiento del cuerpo de los actores y el ojo de la cámara. Otro de los trabajos es Los posibles, de Santiago Mitre y Juan Onofri Barbato. Esta película toma una experiencia realizada por pibes en situación de vulnerabilidad, que encontraron otro camino a través de la danza. Pero sus responsables evitaron cuidadosamente el registro documental.

En la sección “Otras miradas”, hay materiales presentados por el Museo del Cine (entre los cuales, hay varias ediciones del legendario noticiero cinematográfico Sucesos argentinos), un trabajo presentado por el suplemento Soy de PáginaI12, y distintos videos de temáticas de la diversidad como, por ejemplo, el del 8 de Marzo de 2017 cuando se realizó el primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans; o el de la creación de la Asociación Civil Infancia Libres que, con la libertad como bandera y el amor como vehículo, conformaron madres y padres de niños/as y adolescentes trans. Hay materiales de años anteriores como el del Miércoles Negro: en 2016, en Argentina se cometía un femicidio cada 28 horas y un miércoles de ese mismo año miles de mujeres marcharon bajo la lluvia contra la violencia machista. Otro de los videos es de mayo de 2017, cuando el Frente Popular por la Educación Sexual Integral convocó a docentes de la ciudad de Buenos Aires y otras provincias a un encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras. Figura también registrada la lucha colectiva de las mujeres por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mientras se debatía el proyecto de ley en la Cámara de Diputados en junio de 2018.

“En Otras Miradas hay también una retrospectiva de lo mejor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, una de las más importantes del mundo y la mejor en Latinoamérica. Tenemos una sección con lo mejor de sus alumnos a nivel histórico”, explica De Luque.

La directora de Octubre TV anticipa que algo similar se estará ampliando a todas las escuelas de la Argentina. “La sección se llamará ‘Lo que vendrá’, dentro de ‘Otras miradas’”, subraya. Contará con materiales de estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) del Incaa, Cievyc, la Escuela de Cine de Avellaneda, la Escuela de Cine de Eliseo Subiela, y la Universidad del Cine (FUC), entre otras. “Me gusta mucho la sección ‘Lo que vendrá’ porque permitirá darle espacio gratuito de exhibición a estudiantes y difundir el trabajo que las escuelas y las universidades hacen con sus alumnos”, entiende De Luque. “No va a ser competitiva. Si bien hay gente grande que estudia va a ser un gran espacio para los jóvenes que no tienen dónde mostrar sus trabajos. Bueno, en Octubre TV tienen un espacio”, recalca la directora. Tanto las instituciones como estudiantes, en particular, pueden enviar consultas a [email protected]

“Estamos abriendo una sección sobre festivales. En ese sentido, invitamos a diferentes festivales nacionales para que exhiban allí sus históricos de películas y que también tengan una ventana abierta a todo el país, más allá de esos días acotados en los lugares donde suceden las muestras”, plantea De Luque. La directora de Octubre TV afirma que el criterio de selección “es la calidad y también la diversidad porque en ‘Otras miradas’ podés encontrar cosas más antiguas como cuando el videodanza empezó; entonces, está el valor de archivo. No es una plataforma que solamente rescate un tipo de contenido sino que la diversidad está dada en los distintos esquemas de producción”. “Por identidad y porque es una plataforma argentina tiene mucho más de cine nacional que de cine extranjero, pero también tiene películas internacionales que en muchísimos casos no se han estrenado en la Argentina, y que vienen de festivales. Es una oportunidad para ver este tipo de festivales”, recalca De Luque.

Finalmente la directora de Octubre TV comenta que tuvo reuniones con autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). “Cuando el Incaa hace concursos para series uno de los ítems necesarios para que los productores presenten es que tengan una plataforma asociada. Octubre TV también invita a que los productores se comuniquen con nosotros porque también podemos ser plataforma asociada para estrenos ligados a los concursos que el Incaa realiza, así que hay un lugar de exhibición".

RECUADRO

Paula de Luque también tiene dos películas ya realizadas y por estrenar. Una es La forma de las horas, protagonizada por Julieta Díaz, Jean Pierre Noher y Paula Robles, que comienza su recorrido por festivales internacionales. “La hicimos de modo completamente independiente. Es una ficción sobre la historia del final de un amor, cómo se transita el olvido”, comenta la cineasta. La otra es Escribir en el aire. “Es un documental no tradicional, más bien es un documental de creación sobre el proceso creativo de Oscar Araiz. Vengo del mundo de la danza, bailé durante muchos años y en muchos lugares del mundo. Araiz fue uno de los grandes referentes y coreógrafos con los que bailé. Y la película es sobre el proceso creativo de la danza. Así como Araiz dice ‘Mi obra no podría definirse solamente como danza, solamente como teatro’, yo diría que este no es solamente un documental, es una especie de fábula musical”, concluye De Luque.