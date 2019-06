Paula de Luque también tiene dos películas ya realizadas y por estrenar. Una es La forma de las horas, protagonizada por Julieta Díaz, Jean Pierre Noher y Paula Robles, que comienza su recorrido por festivales internacionales. “La hicimos de modo completamente independiente. Es una ficción sobre la historia del final de un amor, cómo se transita el olvido”, comenta la cineasta. La otra es Escribir en el aire. “Es un documental no tradicional, más bien es un documental de creación sobre el proceso creativo de Oscar Araiz. Vengo del mundo de la danza, bailé durante muchos años y en muchos lugares del mundo. Araiz fue uno de los grandes referentes y coreógrafos con los que bailé. Y la película es sobre el proceso creativo de la danza. Así como Araiz dice ‘Mi obra no podría definirse solamente como danza, solamente como teatro’, yo diría que este no es solamente un documental, es una especie de fábula musical”, concluye De Luque.