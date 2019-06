La Selección argentina de fútbol se entrenó este domingo en Río de Janeiro por última vez, a puertas cerradas y con la incógnita sobre si volverá a tener cambios en el once inicial, antes de viajar por la tarde a Belo Horizonte, donde llegó por la tarde y fue recibida por hinchas argentinos, que esperan en la ciudad minera el partido frente a Brasil. El entrenador todavía no dio indicios del once que arrancará el partido y la gran pregunta es si mantendrá o no el que comenzó frente a Venezuela en los cuartos de final, y que terminó en un sólido triunfo por 2 a 0.