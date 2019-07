Ante la sorpresa al enterarme por un artículo periodístico de que se me endilga un hecho del que aún no he recibido notificación fehaciente, confirmo, aunque esté de más decirlo, que estaré a disposición de la Justicia. Pero quiero remarcar que esto no es casual.

Este tipo de maniobras se han repetido en distintos niveles que amedrentan pero que no intimidan nuestra forma de continuar trabajando.

Estamos viviendo tiempos donde lo que está en juego no es más ni menos que la posibilidad de volver a tener futuro, ante poderes mezquinos que nada tienen que ver con lo colectivo.

Durante mi gestión en ANSES hemos podido llevar las políticas de seguridad social a todos y todas en Venado Tuerto y la región, garantizando todos los programas del organismo estatal.

Vivimos en una ciudad que nos permite conocernos y tener un contacto directo entre nosotros, por eso es de fácil comprobación que mi situación patrimonial no ha cambiado.

Como abogada creo en la Justicia, estoy tranquila con mis actos y estaré siempre a disposición de la misma.

Como señaló Néstor Kirchner, "no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen".

(*) Diputada Provincial Electa