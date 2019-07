No hubo sorpresas en las candidaturas de la oposición en Uruguay. Luis Lacalle Pou fue electo ayer candidato a presidente del Partido Nacional (PN-derecha) en las internas presidenciales, mientras que el economista Ernesto Talvi le ganó la candidatura del Partido Colorado (PC-también de derecha) al ex presidente Julio María Sanguinetti, confirmando las proyecciones de las encuestadoras.

Según los primeros resultados dados a conocer anoche, Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), se quedó con el 51 por ciento de los votos de su partido, la principal fuerza opositora del país. Aunque el multimillonario empresario de 38 años Juan Sartori había crecido en intención de votos, quedó lejos en segundo lugar, con el 24 por ciento de los votos. El joven empresario sin pasado político era un desconocido hasta hace seis meses, pero luego de que en diciembre lanzara su candidatura se convirtió paulatinamente en uno de los protagonistas de la campaña por su gran despliegue mediático hasta llegar a desbancar del segundo puesto a un histórico del PN como el senador Jorge Larrañaga.

Por el PC, Talvi obtuvo un 59 por ciento de los votos, mientras que Sanguinetti se hizo con entre el 28 y el 33 por ciento de los votos colorados. Antes de los comicios, consciente de que su partido no llegará a una segunda vuelta presidencial, Sanguinetti, de 83 años, había pedido abiertamente una alianza de los partidos opositores para desbancar al Frente Amplio en la segunda vuelta. “Para eso me introduje en esta historia, pensando en lo difícil que va a ser el próximo gobierno”, había afirmado el ex mandatario. Sanguinetti destacó, asimismo, que su partido hace un año estaba en una situación de mucha pesadumbre pero que ahora en todos los colorados se sentía una gran alegría, una sensación de recuperación, de resurgimiento, según el diario uruguayo El País. “Hemos logrado los objetivos. Sea uno u otro el ganador hay que seguir con el mismo entusiasmo y ánimo. Adonde me mande el partido, voy”, había dicho el ex mandatario antes de que se cerraran las urnas. Como había dicho Talvi más temprano, la fórmula presidencial del PC no se esperaba conocer ayer por la noche.

Con estos resultados, ahora empezará la campaña para los comicios del 27 de octubre, el mismo día que en Argentina. Si ningún candidato obtiene más de 50 por ciento de los votos en esa instancia, habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre.