"Compartimos la enorme preocupación por la reducción de la actividad industrial y los puestos de trabajo que genera el sector, particularmente en el rubro automotriz", dijo ayer el diputado nacional por Santa Fe,Marcos Cleri, tras reunirse con el titular de la seccional Rosario de Smata, Marcelo Barros. "Hay que revertir este panorama con una gestión del Estado a favor de la gente", remarcó.

"El caso emblemático es el de General Motors, que llegó a paralizar su producción porque no se están vendiendo autos debido a la caída del mercado interno. Y ante situaciones como ésta, el gobierno de Mauricio Macri no solo no ayuda sino que empeora las cosas favoreciendo cada vez más la importación de vehículos, que es lo que están impulsando en el marco del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea", señaló el primer candidato a diputado nacional santafesino por el Frente de Todos, que impulsa a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para la presidencia y la vicepresidencia.

"Afortunadamente, con Marcelo Barros también coincidimos en compartir la esperanza de empezar a revertir pronto este triste panorama, primero con un claro mensaje de freno al ajuste en las urnas y después con Alberto y Cristina conduciendo una gestión del Estado a favor del crecimiento económico genuino, basado en la industria y la producción, la creación de empleo, la restitución y conquista de derechos para la gente", subrayó Cleri.