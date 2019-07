El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, confirmó ayer el faltante de vacunas que se envían desde el gobierno nacional, así como otros inconvenientes que arrastra el sistema de salud; por ejemplo, el faltante de elementos que tienen que ver con los programas de salud sexual y reproductiva. En declaraciones al programa "Los días contados" que conduce Pablo Feldman por Telefe Rosario, el funcionario destacó que no solo faltan recursos si no que, además, no hay previsión respecto de cuáles y cuándo se recibirán.