La colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid ha sido motivo de debate entre Vox, PP y Ciudadanos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez–Almeida, aseguró que la bandera arcoiris ondearía de la fachada del Consistorio madrileño en honor al colectivo, con motivo de la celebración de las fiestas del Orgullo Gay 2019 en la capital, que se llevarán a cabo el próximo 6 y 7 de julio. Vox no quedó satisfecho con esta decisión, tal y como se pudo ver en su cuenta de Twitter, donde replicó la decisión del alcalde madrileño. “Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos”, escribían en la cuenta oficial del partido. En VOX no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos. Almeida mantuvo su decisión y colocó la bandera arcoiris de la fachada del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo el pasado día 27, un día antes de que se celebrara el Día del Orgullo LGTBI, también se colocó la bandera de España, una decisión que recibió algunas críticas en las que se aludía que pudiera ser una concesión a Vox. Entre tanto cruce de declaraciones por la colocación de la bandera LGTBI, todos los partidos políticos decidieron colocar la bandera arcoiris en sus respectivos perfiles en las redes sociales el pasado 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, excepto Vox, que decidió utilizar la bandera de España. “En Vox sólo tenemos una bandera en la que caben todos los españoles, sin importar cual sea su orientación sexual, su edad, su profesión o la ciudad donde vivan”, escribían en su cuenta de Instagram. Podemos, PSOE y Ciudadanos (solo en Twitter) mantienen sus logos con la bandera LGTBI mientras que Vox mantiene la bandera de España. Sin embargo, el PP ha vuelto ha utilizar su logo oficial en sus cuentas oficiales.