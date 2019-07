El tenista argentino Diego Schwartzman ganó hoy en su debut en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que se juega sobre césped, mientras que sus compatriotas Federico Delbonis y Guido Andreozzi quedaron eliminados en la primera ronda.





El Peque Schwartzman (24 del ranking ATP) superó al australiano Matthew Ebden (95) por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2, y en la próxima instancia enfrentará al alemán Dominik Koepfer (130), que eliminó a Filip Krajinovic (52) por 6-3, 4-6, 7-6 (9) y 6-1.



Por su parte, el porteño Guido Andreozzi (114) no pudo en su debut en el All England frente al serbio Laslo Djere (35) y cayó por 3-6, 7-6 (3), 7-6 (3) y 6-3. Y más temprano también quedó eliminado el azuleño Federico Delbonis (75), luego de perder con el británico Daniel Evans por 6-3, 7-6 (5) y 6-3.



El correntino Leonardo Mayer y el bahiense Guido Pella son los otros dos compatriotas que -junto con Schwartzman- están en la segunda rueda de Wimbledon, que no cuenta con la presencia de la mejor raqueta argentina, Juan Martín Del Potro. El tandilense debió someterse a una operación por una fractura en la rótula, lesión que volvió a sufrir en el torneo londinense de Queen's (la previa de Wimbledon).



Este miércoles, Pella (26) enfrentará al italiano Andreas Seppi (73), mientras que Mayer (59) tendrá como rival al polaco Hubert Hurkacz (48). Además, volverá a presentarse el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que se medirá en segunda ronda con el estadounidense Denis Kudla.



Por su parte, el español Rafael Nadal, número 2 del ranking, dos veces campeón de Wimbledon y que viene de ganar su 12° título en Roland Garros, derrotó este martes al japonés Yuichi Sugita por 6-3, 6-1 y 6-3 en el debut y el jueves tendrá un complicado encuentro de segunda ronda contra el australiano Nick Kyrgios.



Kyrgios (43) y Nadal están 3-3 en el historial entre ellos y el temperamental australiano le ganó la única vez que se enfrentaron en 2019, en los octavos de final del torneo de Acapulco, por 3-6, 7-6 (2) y 7-6 (6).



En tanto, Federer (ex N°1 y ganador de 8 títulos en Wimbledon) le ganó al sudafricano Lloyd Harris por 3-6, 6-1, 6-2 y 6-2 en la primera ronda.



La sorpresa del día fue la eliminación del austríaco Dominic Thiem (4), que cayó frente al durísimo sacador estadounidense Sam Querrey por 6-7 (4), 7-6 (1), 6-3 y 6-0.



En el cuadro femenino, el batacazo lo dio la brasileña Haddad Maia (121 de la WTA) tras sacar en la primera ronda por 6-4 y 6-4 a la española Garbiñe Muguruza (27), quien fue N°1 del mundo y conquistó Wimbledon en 2017, y por primera vez en cinco años se quedó afuera de un Grand Slam en la ronda inicial.