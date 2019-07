El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se presentó ante la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados para tratar de explicar el escándalo desatado por la filtración de las conversaciones con los fiscales de la causa Lava Jato, donde se evidenció la presión que ejerció Moro en su rol de juez para direccionar la causa contra el líder del PT Lula Da Silva. El ministro consideró que la filtración tuvo un tratamiento "sensacionalista" y apuntó contra el periodista Glenn Greenwald, de The Intercept, a quien acusó de formar parte de "un ataque criminal para invalidar las condenas". Moro recibió arengas y halagos por parte de los diputados oficialistas y esquivó las preguntas de los diputados de la oposición, que intentaron ahondar en las relaciones reveladas por la filtración. "Estamos viendo que las preguntas valen más que las respuestas, porque de respuestas no hay nada", sintetizó uno de los legisladores de la oposición al criticar la exposición de Moro.

Moro esquivó las preguntas de los legisladores opositores señalando que no recordaba el momento en el que ocurrieron las charlas filtradas, y afirmó que se trató de una "operación política partidaria". En el mismo tono, Moro señaló que existía un investigación acerca de la filtración y dejó entender que arremetería contra Greenwald. "Alguien con muchos recursos está detrás de estas redadas. El objetivo es atacar la operación Lava Jato e invalidar las condenas", insistió el ministro de Jair Bolsonaro.

En paralelo a la interpelación, el periodista norteamericano, que reside en Brasil, y legisladores de la oposición denunciaron que las cuentas del periodista estaban siendo investigadas. "Investiga todo lo que quieras. Los grupos de libertad de prensa de todo el mundo tendrán mucho que decir al respecto. Mientras use tácticas tiránicas, continuaré informando junto con muchos otros periodistas de muchos otros periódicos y revistas", advirtió en Twitter el periodista.

"La persecución de la prensa es una práctica común en la dictadura. La libertad de prensa está protegida por la constitución, por los tratados internacionales ", le advirtió la diputada del PSOL Fernanda Melchionna al ministro de Justicia, y lamentó que "haya empañado las investigaciones contra la corrupción, que son muy necesarias en Brasil, habiendo sido selectivas, parciales y con el objetivo político de ayudar a un sector en el proceso electoral".

"¿El ministro o su esposa tienen una cuenta en el exterior, sí o no?", lo consultó la diputada y presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. "¿Qué piensas acerca de un juez que sugiere un testigo y no lo pone en los archivos?", lanzó Marcelo Freixo, legislador del PSOL. "Es una lástima que ignore tantas preguntas, es una falta de respeto a este comité y demuestra que no tiene respuestas que dar", completó la legisladora Natalia Bonavides, también del PT, ante el silencio y las evasivas de Moro.