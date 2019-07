El cordobés Pablo Prigioni será el entrenador principal de los Minnesota Timberwolves de la NBA durante la próxima Liga de Verano, un torneo de pretemporada que se desarrollará en Las Vegas desde el 5 al 15 de julio y que disputan todas las franquicias.

"El primer día fue bueno, un poco mejor de lo esperado. A veces la primera práctica es difícil, porque los jugadores no se conocen y hasta nosotros los entrenadores no nos conocemos del todo. La mayoría somos nuevos aquí. Podría ser todo un poco loco, pero fue mejor de lo esperado. Es un buen primer paso", consideró el ex base de la Selección.

Prigioni se sumó este semestre a Minnesota como asistente del DT principal Ryan Saunders, tras una buena experiencia como entrenador de bases en los Brooklyn Nets la temporada pasada.