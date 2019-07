* Lionel Scaloni: "Este grupo siente la camiseta como nadie. Si tomamos conciencia de lo que hicimos, seguramente tendremos un gran futuro. Fuimos superiores a Brasil, jugamos como una Selección grande, pero no se dio. Es todo mérito de los jugadores, no tienen que renunciar a la Selección. Fue emocionante ver jugar a Messi y a los chicos. Dimos todo. Si bien sólo gana uno, igual el 2-0 duele. No me gustó el árbitro, condicionó el partido sacándonos muchas amarillas, pero bueno"...

* Nicolás Tagliafico: "Ellos ganaron por una cuestión de puntería. Rescato el fútbol que tuvimos, estuvimos a un paso de la final. Perder así es duro para todos, tanto para los que tienen más experiencia como para los que estamos hace poco en la Selección. Pero hay que seguir construyendo; ojalá que esto sirva de experiencia para seguir creciendo, porque fue un buen torneo y hay que mirar al futuro".

* Dani Alves: "Fue un partido duro, equilibrado; sabemos la cualidades que tiene el rival. El nuestro es un premio a la perseverancia, venimos trabajando mucho. Argentina fue un digno rival. Se puso un poco áspero al final, pero forma parte del juego".