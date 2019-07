Un preceptor de una escuela pública del barrio porteño de Flores fue apartado hoy de su cargo por una serie de denuncias de acoso de estudiantes de entre 13,14 y 17 años a través de las redes sociales. De acuerdo al testimonio de las chicas, que cursan entre 1º y 4º año de la secundaria, el hombre de 27 años las invitaba a su casa o ratearse del colegio y luego las incomodaba cuando ellas se negaban. El Centro de Estudiantes del colegio, la Escuela de Comercio N° 21 de Flores, denunció que las autoridades escolares “no hicieron absolutamente nada” cuando se acercaron a pedir ayuda. El Ministerio de Educación confirmó a este diario que ya inició un sumario administrativo contra el preceptor y otro contra la rectora y la preceptora que recibieron a las alumnas por “su tardanza en la aplicación del protocolo” para estos casos.

“¿Querés mañana escaparte y no entrar? De la falta olvidate, no pasa nada. Y nos encontramos y si querés compro para desayunar algo rico y venimos para casa”. "Es mi sensación o te gusta juguetear, histeriquear un poquito". Esos son algunos de los mensajes que el hombre, identificado como Facundo, enviaba a las chicas menores de edad. A raíz de la notoriedad del caso, el Ministerio Público Tutelar actuó de oficio e hizo la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Pero además los familiares de una de las jóvenes afectadas libró en paralelo otra denuncia en la Policía. En la investigación trabajan conjuntamente la Fiscalía 30, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Asesoría Tutelar.

“Yo tengo 14, pero al momento que pasó tenía 13. Primero me empezó a seguir por Instagram, totalmente fuera de lugar, y me empezó a invitar a la casa. Obviamente le dije que no, pero intentando mantener el respeto para que no se enojara”, contó una de las chicas que tuvo que padecer el hostigamiento de Facundo. De acuerdo a su testimonio, los mensajes datan de principios de año, pero otros relatos dan cuenta de que hasta el mes pasado el preceptor utilizó el mismo modus operandi.

“Yo tengo 13 años y él es actualmente mi preceptor. Hace como un mes me habló. Me decía que no entendía por qué le decía que no a sus propuestas. Después que le dije que no, fui y le dije a mis papás”, relató otra de las chicas.

El Centro de Estudiantes denunció que al menos tres de estos testimonios fueron presentados ante las autoridades escolares el jueves pasado. El preceptor siguió yendo al colegio porque no se lo separó del cargo hasta el lunes. “Tuvimos que verlo a la cara todos sabiendo que estamos todos incómodos con su presencia”, contó Rocío, integrante del Centro. “Repudiamos las acciones de la rectora, porque dijeron que le iban a asignar un cargo menor pero dentro del colegio, sin contacto con el alumnado”, subrayó.

De acuerdo a los datos que pudo recabar el Ministerio, la primera en hablar con las chicas fue una preceptora porque la rectora estaba con licencia médica. Al volver, el viernes citó nuevamente a las chicas pero no notificó a la Asesoría Tutelar de lo sucedido, tampoco el lunes. “Recién nos mandan el alerta ayer a la mañana. Inmediatamente se los separa y se inicia un sumario admnistrativo, paralelelamente también a la rectora como a la preceptora por avisarnos 24 hs después”, subrayaron desde la cartera de Soledad Acuña. “Todos entendemos que los casos de abuso y violencia de género están absolutamente prohibidos y los repudiamos, nuestros protocolos indican que se debe apartar del cargo a la persona denunciada y no vamos a permitir nada que no vaya en esa dirección. La seguridad de los chicos es la prioridad”, enfatizaron.