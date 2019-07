* Matador. "Estos muchachos si juegan al truco, con el as de espadas, el siete bravo y el ancho de bastos son capaces de perder, pero esta vez jugaron bien. La Argentina pudo empatarlo", consideró el ex delantero y campeón del mundo en 1978 Mario Alberto Kempes al ser consultado por la derrota con Brasil por Copa América. Además, el Matador se refirió al trabajo del DT Lionel Scaloni con el equipo. "No le podés poner el cuchillo en la panza al DT de Argentina. En dos meses no puede hacer milagros. Lo de Scaloni no es todo malo. Tiene aciertos, errores y cosas para corregir, como todos, pero hay que dejarlo trabajar", sentenció el cordobés en diálogo con Radio Cooperativa.

* De paseo. El ex arquero colombiano Oscar Córdoba, quien jugó en la selección de su país y en Boca, entre otros, se refirió duramente a la actuación de Lionel Messi en la Copa América tras la eliminación argentina. "Esta selección le quedó grande a Messi. Se lo vio triste, cansado y preocupado. Fue a caminar la Copa América", apuntó el ex jugador, campeón con Colombia en el certamen que organizó su país en 2001. "Al minuto 11 recién agarró la pelota y eso no puede pasar con alguien que intenta ser protagonista. En las anteriores no, pero esta Selección le quedó grande", agregó en una entrevista televisiva con Fox Sports Colombia.

* Corrupbol. Uno que nunca se pierde la oportunidad de opinar cada vez que la Argentina sufre algún traspié futbolístico es el ídolo de Paraguay y Vélez, José Luis Chilavert, quien esta vez apuntó hacia la dirigencia de la AFA. "Claudio Tapia, ¿qué pasó contigo que no defendiste a la Argentina de la Corrupbol. El final de todos está cerca", escribió el ex arquero goleador en su cuenta de Twitter. "El VAR estaba cerrado en todo Brasil para la Argentina. La Corrupbol sigue facturando y el 2020 la Corrupbol no paga impuestos en Colombia ni en Argentina por la Copa América. Pan y Circo", añadió Chilavert, enemistado con las autoridades de Conmebol.