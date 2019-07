El Jefe de Gabinete Marcos Peña volvió a sacar a relucir un viejo recurso del oficialismo en medio de la campaña electoral, el de adjudicar una "campaña del miedo" a la oposición. Ante la oleada de críticas contra el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , formuladas por la oposición pero también por académicos, Peña recalcó que "el miedo que se quiere plantear desde el kirchnerismo es lo único que tienen para ofrecer en esta elección".

El funcionario atribuyó todas las críticas hacia el acuerdo, que todavía no está rubricado pero que el gobierno anunció con bombos y platillos, a "la incapacidad de producir un mensaje esperanzador, porque nada de lo que prometen lo hicieron cuando fueron gobierno", y consideró que "la verdadera candidata, que es Cristina Kirchner, no da la cara y no aparece a dar una discusión pública".

El funcionario ratificó el rumbo económico del gobierno a pesar de la crisis y resaltó que el esfuerzo “no ha sido en vano" porque las reformas efectuadas por Macri permitieron "corregir una economía que estaba quebrada" y llegar a "una economía más saludable, más ordenada". De acuerdo a un último informe de la Organización de Naciones Unidas , Argentina se destacó por haber contribuido a profundizar los desequilibrios mundiales por su incertidumbre y "la falta de capacidad del Gobierno para domesticar a la inflación".

En otro pasaje de la conferencia de prensa, Peña contó que Pichetto participó hoy de su primera reunión de gabinete ampliado, con la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en el CCK, donde además de ministros concurren funcionarios de segundas y terceras líneas.

El funcionario marcó que fue la vicepresidenta Gabriela Michetti la que presentó a Pichetto. Para Peña, se trata de "la mejor vicepresidenta del 83 para acá", y destacó que su gesto hacia el senador justicialista muestra que la gestión "trabaja en equipo".