El dólar se ubicó este jueves en 42,89 pesos y computó una disminución de 36 centavos. La divisa hace semanas que registra un marcado retroceso. La cotización acumuló una baja de 4 pesos desde el pico de 46,90 pesos anotado el 26 de abril. Estos valores del tipo de cambio empiezan a generar preocupación entre los consultores por el efecto apreciación. Las reservas internacionales se ubicaron en 64.092 millones y cayeron 13 millones.

El Banco Central aprovechó la menor presión cambiaria para seguir bajando las tasas de interés. El rendimiento de las Leliq se ubicó en 60,33 por ciento, contra el 60,76 por ciento de la jornada previa. Pero la disminución no puede mantenerse a este ritmo por varios días. La autoridad monetaria les prometió a los bancos que recibirán un piso garantizado de tasa de 58 por ciento en julio, para garantizar la bicicleta financiera y mantener a raya al dólar.

El tipo de cambio mayorista terminó en 41,81 pesos y anotó una baja de 22 centavos. Se ubica cada vez más cerca del piso de la banda cambiaria, de 39,70 pesos. Esta referencia no tiene uso práctico porque el Central adelantó que no comprará divisas. La oferta de dólares que potencia el descenso de la cotización no llega del campo. La liquidación de la cosecha se ubicó en baja. La mayor oferta de moneda extranjera se debe a inversores aprovechando las oportunidades de tasa de interés en el corto plazo.

La bolsa porteña anotó una leve alza del 0,2 por ciento. Se destacaron las subas de las firmas energéticas. Transportadora Gas del Norte avanzó un 3,0 por ciento y Edenor lo hizo al 2,2. Entre las empresas con caídas se subrayó la baja de 2,3 por ciento de Telecom.

El feriado en Estados Unidos generó un bajo volumen de negocios. “Fue una jornada tranquila. Wall Street se mantuvo cerrado y esto repercutió en el mercado argentino. Se movieron 244 millones de pesos en la bolsa, contra los 600 millones del miércoles”, precisó Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil.

El riesgo país terminó por segundo día consecutivo debajo de los 800 puntos. Se ubicó en 795 unidades, unos 2 puntos por encima del miércoles pero 35 puntos por debajo de finales de junio. Los bonos largos registraron caídas de hasta 0,8 por ciento. Por caso, el Discount 2033 bajó un 0,3 por ciento y el Argentina 2037 lo hizo al 0,7.