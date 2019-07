El entrenamiento que la Selección argentina tenía previsto este jueves en el estadio Pacaembú de San Pablo fue suspendido debido a las fuertes lluvias que caen sobre la mayor ciudad de Brasil. De esta manera, el entrenador Lionel Scaloni no pudo probar el probable equipo para el encuentro por el tercer puesto de la Copa América, este sábado a las 16 frente a Chile en el Arena Corinthians. El mediocampista Marcos Acuña y el goleador Lautaro Martínez no serán de la partida por haber llegado al límite de amarillas. Si bien el bronce a priori no seduce demasiado, en principio ningún jugador querría perderse el partido de cierre del certamen, acaso para dejar sentada una buena imagen pese al regusto amargo que supone un nuevo año sin corona.La delegación argentina dejó atrás el calor lluvioso de Salvador, la primavera de Belo Horizonte, el invierno amable de Porto Alegre y el verano eterno de Río de Janeiro para llegar a San Pablo, con sus 12 millones de habitantes y su tráfico imposible.Las intensas lluvias caídas en la ciudad brasileña obligaron a modificar el cronograma de la Selección. De hecho, el cuerpo técnico consideró que no tenía sentido trasladarse al estadio si ni siquiera podía pisarse el campo de juego, por lo que todo el plantel trabajó en el gimnasio del hotel "Pullman".Así las cosas, Scaloni deberá definir el equipo --que podría tener varios cambios respecto de la semifinal contra Brasil-- en la última práctica previa, donde suelen realizarse trabajos livianos de pelota parada. Probablemente Gio Lo Celso sea el reemplazante de Acuña y Paulo Dybala ingrese por Martínez. Asimismo, el entrenador evalúa darles chances a quienes menos jugaron o directamente no tuvieron minutos, como el defensor Ramiro Funes Mori.

Argentina luchará por el bronce ante Chile después de caer derrotada 2-0 ante Brasil en semifinales, pese a la superioridad mostrada por el combinado de Scaloni. Ese partido también estuvo marcado por las fuertes críticas al arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano, especialmente las del astro Lionel Messi, quien acusó al referí de favorecer a los dueños de casa y hasta afirmó que Brasil "maneja" la Conmebol.