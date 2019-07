Tributo al disco y sus historias

Toda ocasión para celebrar a Los Beatles es bienvenida. Y qué decir si se trata de conmemorar los 50 años del disco Abbey Road con banda conformada para la ocasión. Con el timón puesto en Carlos Casazza, la formación que incluye a Luciano Ruggieri, Rocío Giménez López, Franco Di Renzo, Mercedes Borrell y Julián Venegas, se presentará hoy a las 20 en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), con entrada libre y gratuita.

"Fuimos invitados gentilmente y amorosamente por Rafael Ielpi, para dar nuestra mirada sobre Abbey Road. Mi rol ha sido un poco organizarlo, con estos maravillosos músicos, que son una máquina de aportar ideas. Todos tienen reflejos distintos de Los Beatles. Eso sigue siendo para mí impactante", dice Carlos Casazza a Rosario/12. "No recuerdo cuándo llegó a mí este disco, puntualmente, pero sí que hace muchos años Los Beatles iban apareciendo de manera un tanto desordenada entre el flujo de discos. Y todos eran como un mundo, un pequeño universo sorprendente. Lo que sí me acuerdo es que me sorprendía notoriamente la diferencia de enfoque de cada uno de esos discos. En ese momento personal de mucha inexperiencia musical y adolescencia, uno esperaba ingenuamente que una banda sonara siempre más o menos parecida a sí misma (risas). Con el pasar de los años, la escucha me provocó un interés acerca de la música más intenso de lo normal, y terminó siendo algo central en mi vida", agrega el guitarrista.

"Volver a The Beatles me reconfirma que son eternos, que el equilibrio en sus composiciones entre armonía, música, letra, es casi perfecto". Borrel

Mercedes Borrell, que participará como cantante junto a Julián Venegas, cuenta que "Los Beatles llegaron en mi adolescencia, en un momento en el que escuchaba mucho pop y rock en inglés. Pero me empezó a picar el bichito de escuchar los discos de vinilo de mi viejo. Ahí llegaron Los Beatles. No particularmente Abbey Road, sino Abbey Road junto a tantos otros discos suyos. Me acuerdo de escuchar en ese momento discos de Carole King, James Taylor, pero con Los Beatles fue con los que más me enganché, me fanaticé. Tal vez porque tenían melodías más pegadizas, tal vez también por las letras. Las primeras canciones que saqué en la guitarra fueron suyas. Así que para mí representan un poco mis bases, lo que está en la raíz".

Para Venegas -quien tocará la guitarra eléctrica- Abbey Road llega también durante la adolescencia, "en formato CD y a través de mis viejos. Les gustaba mucho esa música, la celebraban. Los ponía nostálgicos o alegres, dependía de la canción. Así que Los Beatles significan mis viejos, un estado de ánimo relacionado con ellos. Ya de más grande, y vinculándome de una manera más comprometida con la canción, Los Beatles fueron una referencia para la construcción de canciones, con melodías y poesías de aprehensión universal". Para la pianista Rocío Giménez López, en tanto, "Abbey Road llegó como disco a través de mi tío Eduardo y mis primos. Ellos tenían casi todos los discos de Los Beatles. Los había escuchado desde muy chica, pero como disco, como álbum completo, llegó por medio de ellos. Fue una suerte poder recorrer esa música prácticamente desde la infancia. En ese momento se usaban los reproductores de CD, el discman. Era cuestión de poner los discos y 'escuchar escuchando' o mientras hacíamos otras cosas de niños. Luego, a lo largo de la adolescencia y la vida adulta, se transformó en otro tipo de escucha, que tuvo que ver con la sorpresa, con redescubrir esa misma música, que es de un poder que trasciende".

"Con los años, la escucha me provocó un interés en la música más intenso de lo normal, y terminó siendo algo central en mi vida". Casazza

Al baterista Luciano Ruggieri Abbey Road, dice, le llegó "de forma cronológica, como una consecuencia de haber escuchado durante mucho tiempo a The Beatles y todos sus otros álbumes. Probablemente me lo haya pasado algún amigo. Son muy importantes en la 'banda musical' de mi vida. De hecho, comencé a tocar la batería cuando, a los 11 años, escuché por primera vez a The Beatles, con Ringo Starr". Por su parte, Franco Di Renzo dice que "revisitar un álbum así no es fácil, son canciones que conocemos muy bien todos. Desde mi lugar, una parte pelea por quedarse en esas increíbles líneas de bajo de Paul McCartney, y otra por tocarlas imaginándolas como si no las conociera". El músico señala que Abbey Road le llegó "durante la secundaria, a los 16 años, junto a Revolver, Rubber Soul y Magical Mistery Tour. Escuché todo como si fuera un solo disco, fue un antes y un después. Son una fuente inagotable de genialidad y carisma. Es música que te acompaña toda la vida".

Hay algo destacable que apunta Mercedes Borrell: "Había algo en esto de escuchar los discos de vinilo. En ese momento era un objeto que presentaba cierta fragilidad, era un disco que se podía rayar. Eran cosas que escuchaba obviamente cuando mi viejo no estaba. Prendía el tocadiscos con mucho cuidado, así que ahí había algo de ceremonia. He vuelto cada tanto a Los Beatles, y hoy tener que volver por esta situación me hace reconfirmar que son eternos, que el equilibrio en sus composiciones entre armonía, música, letra, es casi perfecto".