Los juicios e intimaciones judiciales que la Caja del Arte de Curar impulsa contra profesionales de la salud de la provincia quedaron suspendidas por 180 días, a partir de la sanción en el senado provincial del proyecto de ley presentado por los diputados provinciales Mercedes Meier y Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular. La Caja aglutina a 14 profesiones vinculadas a la salud que vienen sufriendo lo que aseguran es "un sistema injusto" que ha producido una gran cantidad de morosidad en el pago de los aportes y muchos han sido judicializados por la entidad, que en el último mes avanzó incluso en el embargo de parte de los sueldos.

Varias de las organizaciones y gremios que los aglutinan se movilizaron ayer a la legislatura provincial para exigir la aprobación del proyecto.

"Es un logro importante la sanción de esta ley porque no sólo frena los juicios e intimaciones, sino que en su segundo artículo se abre el cauce para empezar a discutir mediante una comisión la cuestión de fondo: la modificación de la ley", expresó Meier.

Por su parte, la dirigente del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), Fernanda Boriotti, consideró importante la sanción. "En estos 180 días esperamos que haya un nuevo proyecto superador, que contemple la realidad de los profesionales de la salud, con escalas de aportes según los ingresos y no según la edad biológica y en base a eso vamos a poder tener una nueva perspectiva, una ley que no genere las deudas impagables que está generando esta ley", dijo Boriotti. Meier subrayó que "los profesionales quieren pagar pero no pueden".