La Municipalidad de Rosario dispuso asueto administrativo para el lunes 8 de julio, día no laboral con fines turísticos. Por lo tanto, en los centros municipales de distrito no se atenderá al público. Se garantizarán las guardias en hospitales, el policlínico San Martín y el SIES, aunque los centros de salud no tendrán actividad y se suspenden las prácticas programadas. Por su parte, el servicio de recolección y barrido será normal, no así el martes 9, día en que las tareas de barrido serán reducidas, a raíz del feriado. Estos servicios se renovarán a partir del miércoles 10, por lo que desde Servicios Público solicitan a los vecinos colaborar con la higiene de la ciudad, evitando sacar los residuos el martes. El transporte urbano de pasajeros circulará con normalidad el lunes, y el martes 9 de julio como día festivo.