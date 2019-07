"Cada cosa que pasa en Tablada van a decir fue Milton". Con esas palabras Milton César negó ayer ser el autor del homicidio de Axel Carrizo, baleado el 27 de junio pasado, en 24 de Septiembre y Esmeralda. "Yo estaba en mi casa con un amigo cuando escuché los tiros, porque fue en la otra cuadra. Nunca tuve problemas con él. Hace poco salí de estar preso. Cuando fue lo del Pájaro (Claudio Cantero) pasó lo mismo y ahora me va a pasar con este pibe", dijo sobre los últimos episodios en los que se vio implicado, tras el crimen de quien era el líder de la banda de Los Monos, que desató una seguidilla de hechos de sangre en los que fueron asesinados su hermano y su mamá, en venganza -según la imputación que hizo la Fiscalía, en su momento-, ya que Milton fue mencionado por un supuesto error. Fiscalía dijo que un testigo de identidad reservada lo reconoció. La defensa planteó que es "acosado por las fuerzas policiales". El juez Rafael Coria ordenó la prisión preventiva sin plazo.

Milton tiene 28 años y hace menos de tres meses salió de prisión, tras haber cumplido 4 años y 6 meses por amenazas calificadas y portación ilegal de arma de guerra por un hecho de abril de 2014.

Carrizo fue asesinado a las 17.30, mientras estaba en la vereda de su casa con su esposa y su hijo. La acusación del fiscal Florentino Malaponte indicó que un hombre bajó del asiento trasero de una Ford EcoSport y le disparó unas 5 veces sin lograr su objetivo. Su familia corrió hasta su casa, pero él se dio vuelta y fue atacado nuevamente. Vecinos le sacaron la llave del auto del bolsillo y lo trasladaron al Hospital Provincial.

Los testimonios dieron cuenta de la mecánica del hecho y comenzó a circular el nombre de Milton. "No criamos juntos, si él vivía en la otra cuadra", se defendió el acusado, ayer, tras ser detenido el 2 de julio cuando circulaba en un Renault Fluence por la zona de Grandoli al 3400. El personal policial dijo que iba en contramano, pero Milton lo negó y dijo tener filmaciones en los teléfonos secuestrados, que lo confirman.

Entre las evidencias, el fiscal relató que un testigo de identidad reservada lo sindicó con nombre y apellido. Se trata de una persona que lo conoce y que hacía tiempo no lo veía pero lo reconoció por las fotos que tiene en su perfil de Facebook. Sin embargo, el imputado aseguró que no tiene fotos suyas en el perfil de la red social. "Porque me quieren matar", aseguró. También sumó que ese día, por la mañana, fue a Tribunales a ratificar una denuncia contra Gendarmería que le "rompió la puerta de casa".

Historial. El 28 de mayo de 2013, tres días después del crimen del "Pájaro" Cantero, la camioneta Nissan en la circulaban allegados a César fue atacada a tiros desde una moto, en el semáforo de Francia y Acevedo. Por el hecho murió el conductor, Marcelo Alomar, y el hermano de Milton, Nahuel César. También quedó gravemente herida su madre, quien falleció poco tiempo después. El episodio se investigó como una venganza de la banda de Los Monos hacia Milton, ya que era señalado entonces como el responsable de la muerte del Pájaro.