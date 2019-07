El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello archivó la investigación preliminar para saber si el precandidato presidencial Roberto Lavagna recibió una oferta de 8 millones de dólares para declinar su postulación. “Dichas acciones tentativas no necesariamente podrían haber constituido delitos”, sostuvo el fiscal, quien admitió que “no pudo establecerse la identidad de los supuestos oferentes”. Lavagna, en su declaración, dijo que supo del supuesto ofrecimiento por un artículo que publicó Jorge Fontevecchia en el bisemanario Perfil. “Todos saben que hubo intentos reiterados de que yo renuncie a mi candidatura y, obviamente, no lo han conseguido ni lo conseguirán", dijo el candidato de Consenso Federal. El ex senador Eduardo Duhalde, a su turno, aseguró que la versión circuló en el ambiente empresarial y entre punteros políticos que no identificó. Di Lello admitió que “no existe el menor motivo para dudar” de “la verosimilitud” de las testimoniales, que también incluyeron a Fontevecchia y que “son contestes en afirmar que --cuando menos-- se evaluó por esos sectores no identificados la conveniencia de iniciar las acciones pertinentes para lograr que Lavagna no materialice la decisión de competir en las elecciones presidenciales".