Guido Pella concretó este viernes la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam sobre el césped de Wimbledon, al instalarse en los octavos de final del tercer Grand Slam de la temporada tras superar al top ten sudafricano Kevin Anderson, finalista del torneo al año pasado, por 6-4, 6-3 y 7-6 (4).



El tenista bahiense (26 del ranking ATP), se movió como pez en el agua sobre el césped del coqueto All England Club londinense y superó a Anderson (8), cuarto favorito al título, luego de dos horas y 33 minutos de juego. Campeón este año en el ATP 250 de San Pablo, Pella jugará su próximo partido frente al sacador canadiense Milos Raonic (17), quien previamente le ganó al estadounidense Reilly Opelka (63) por 7-6 (1), 6-2 y 6-1 en una hora y 44 minutos.



En su camino a los octavos de final, Pella, de 29 años, había superado en las rondas previas al rumano Marius Copil (88) y al italiano Andreas Seppi (73), y frente a Anderson concretó su mejor actuación en Wimbledon y en un Grand Slam, un claro síntoma de la evolución que experimentó este año, asistido por el ex tenista José "Chucho" Acasuso y mucho más maduro en lo mental.



En sus tres actuaciones anteriores en Wimbledon, Pella no pasó la primera ronda en las ediciones de 2013 y 2016, mientras que el año pasado había llegado a la tercera ronda, algo que superó este año su mejor temporada, para instalarse en la segunda semana del Grand Slam inglés.



El bahiense le jugó al sudafricano con un plan claro, de obligarlo a jugar muchas pelotas, con largos intercambios que generaron una gran cantidad de errores no forzados, y se llevó el primer set por 6-4, con un quiebre que llegó luego de un error no forzado de Anderson, con una derecha que se quedó en la red, después de un peloteo de fondo de cancha, eso lógicamente le dio confianza, robusteció su planteo.



En el inicio del segundo parcial el zurdo, cuyo punto fuerte es la devolución de servicio, quebró de nuevo al sudafricano y se adelantó 2-0, muy sólido y preciso para sacar provecho de la impaciencia de su rival.

El sudafricano, finalista en 2018, cuando cayó en la definición ante el serbio Novak Djokovic, quebró por primera vez al argentino y descontó en el marcador de 0-3 hasta igualar 3-3, en su mejor momento en el set.



Pella no se apartó de su táctica, siguió devolviendo a la perfección y quebró de nuevo a Anderson para adelantarse 5-3 y luego cerrar el segundo set por 6-3. La definición del parcial llegó con un buen saque de Pella al cuadro impar, con slice y abierto, que motivó una devolución forzada de Anderson que quedó en la red.



En el tercer y definitivo parcial, Pella continuó muy sólido y Anderson sacó mucho mejor que los dos sets anteriores, eso equilibró el juego y la definición se estiró al tie break.

Pella sacó una rápida ventaja de 3-0 y eso le dio confianza, así estiró la ventaja a 6-4 y cerró el partido con el primer match point, con una volea al medio de la cancha que Anderson no llegó a responder.



"Creo que jugué muy bien y me mantuve firme cuando Kevin fue mejorando. Estoy siendo más agresivo que años anteriores y eso me permite conseguir resultados, además de la confianza de ganar partidos, que siempre ayuda. Con mi cuerpo técnico nos propusimos que jugaremos cada punto como si fuese el último", comentó Pella, exultante, luego del mejor triunfo de su carrera, por la categoría del rival y sobre todo porque fue en Wimbledon, la "Catedral" del tenis.



El otro argentino que se mantiene en el torneo sobre un total de seis que ingresaron al cuadro principal es Diego Schwartzman (24), quien jugará este sábado desde las 9 en la cancha número 18 frente al ascendente italiano Matteo Berrettini (20).